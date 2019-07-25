В Житомирской области зафиксировали случаи африканской чумы у свиней

Происшествия

В Белокоровицком лесхозе Олевского района Житомирской области у диких свиней обнаружена африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в областном управлении Госпотребслужбы.

«Главное управление Госпотребслужбы в Житомирской области информирует об обнаружении случая заболевания среди диких свиней африканской чумой в 70-м квартале ГП «Белокоровицкий лесхоз», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомством была организована группа для выезда на место происшествия, члены которой отобрали пробы у животных и направили их в киевский Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе. При исследовании отобранных проб биоматериала подтвердился диагноз об африканской чуме у свиней.

После этого было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, во время которого принят план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС, ситуация находится на контроле Главного управления Госпотребслужбы в Житомирской области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае остров Хортица был объявлен карантинной зоной из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Также зоной наблюдения стала десятикилометровая территория вокруг острова. В течение 40 дней было запрещено приезжать на Хортицу с животными, а в Запорожье был усилен контроль за продажей мяса, чтобы не допустить к реализации зараженной свинины.

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