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Хотят "отжать" валюту: журналист рассказал о новой афере Путина в отношении россиян
В Кремле хотят «отжать» у простых россиян их валютные сбережения. Об этом заявил в своем видеообращении известный российский журналист Александр Сотник.
«В ближайшее время, в пределах месяца, доллар внезапно упадет до 55 рублей за доллар. Как утверждают психологи, эта цифра достаточна для людей, у которых много валюты, чтобы они начали массово избавляться от валюты», — заявил он.
По его словам, «чекистам и бандитам у власти очень нужна валюта».
«Они хотят отжать вашу валюту и, видимо, они решили сделать это в августе. Возможно, доллар будет опускаться до 49 рублей за доллар и даже ниже! Это будет массовое избавление от валюты, что и нужно для правящей группировки. Считается, что валюты очень много у населения и ее нужно отжать!» — сказал Сотник.
По его словам, после такого падения будет резкий взлет и доллар может стоить более 100 рублей.
Как писали «ФАКТЫ», ранее оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что информационную войну против РФ ведут не западные политики, а российское руководство.
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