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"Нас убеждают, что кругом одни враги": Гозман выдал правду о Путине на росТВ (видео)
Вместе с крупнейшим исследователем путинизма Игорем Эйдманом мнение о наплевательском отношении хозяев Кремля к гражданам собственной страны высказал и оппозиционный политик Леонид Гозман, заявивший, что информационную войну против РФ ведут не западные политики, российское руководство.
Такую точку зрения он высказала в эфире российского ТВ, отметив, что россиян пытаются убедить в том, что РФ окружена врагами, а их самих все ненавидят.
«Это делается для того, чтобы вы, сограждане, с терпимостью относились к бедности и бесправию. Правительство и президент страны должны заниматься жизнью своих граждан, но этого они делать не могут. А главное — не хотят, поскольку им на это наплевать», — заявил Леонид Гозман.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переехавший в Киев полтора года назад Максим Мотин, занимавший в РФ должности директора по развитию футбольного клуба «Москва» и PR-директора мобильного оператора «Мегафон», считает, что возможный уход с должности Путина приведет к масштабным потрясениям в обществе — политические группировки начнут грызню за власть.
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