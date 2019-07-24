Мир

"Нас убеждают, что кругом одни враги": Гозман выдал правду о Путине на росТВ (видео)

Вместе с крупнейшим исследователем путинизма Игорем Эйдманом мнение о наплевательском отношении хозяев Кремля к гражданам собственной страны высказал и оппозиционный политик Леонид Гозман, заявивший, что информационную войну против РФ ведут не западные политики, российское руководство.

Такую точку зрения он высказала в эфире российского ТВ, отметив, что россиян пытаются убедить в том, что РФ окружена врагами, а их самих все ненавидят.

«Это делается для того, чтобы вы, сограждане, с терпимостью относились к бедности и бесправию. Правительство и президент страны должны заниматься жизнью своих граждан, но этого они делать не могут. А главное — не хотят, поскольку им на это наплевать», — заявил Леонид Гозман.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», переехавший в Киев полтора года назад Максим Мотин, занимавший в РФ должности директора по развитию футбольного клуба «Москва» и PR-директора мобильного оператора «Мегафон», считает, что возможный уход с должности Путина приведет к масштабным потрясениям в обществе — политические группировки начнут грызню за власть.

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