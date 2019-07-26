Украинский театр теней Verba Shadow выступил во втором туре America’s Got Talent (видео)

Шоу-бизнес

Украинский театр теней Verba Shadow из Чернигова выступил во втором туре 14-го сезона America’s Got Talent, который состоялся 23 июля. Для выступления украинцы выбрали сказочную историю Волшебный мальчик (Wizard Boy). Съемки проекта проходили на территории Universal Studios Hollywood, пишет НВ.

Постановкой нового номера (как и предыдущего — Epic Love Story) занимался режиссер Владимир Марин и хореограф-постановщик Ирина Марина. Номер построен на огромном количестве 3D-спецэффектов.

«Этот сюжет позволяет раскрыть по максимуму все возможности как театра теней, так и 3D технологии. Используя 3D стало возможным расширить границы привычного „плоского“ театра теней», — сообщили в коллективе.

Яркости номеру добавили эффектные костюмы участников, а также визуальные спецэффекты. Все это было рассчитано на то, чтобы вызвать у зрителей восторг и удивление.

Сообщается, что украинский театр теней подал заявку на участие в шоу наравне с 40 тысячами других артистов, в итоге были отобраны лишь 225 участника.

Первое выступление украинского театра настолько поразило авторов шоу, что они разместили его в качестве анонс старта всего сезона.

После второго тура VERBA Shadow завершила свои выступления в 14-ом сезоне шоу America’s Got Talent.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская художница Ксения Симонова заняла третье место на America's Got Talent в феврале.

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