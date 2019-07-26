Потакают населению: раскрыт рецепт успеха Зеленского и его партии "Слуга народа"

Политика

В Украине завершился квазифеодальный контракт «власть — общество», когда люди в высоких кабинетах наращивали свое влияние, в том числе беспрепятственно концентрировали в своих руках значительное количество ресурсов. Об этом заявила «ФАКТАМ» известный политический психолог кандидат психологических наук Светлана Чунихина.

«То есть, грубо говоря, „гречка“ в округах закончилась. Разрыв прежнего контракта и заключение нового — это хорошо, с одной стороны. С другой — само название „слуга“ говорит о том, что феодальные отношения власти и общества прописаны у нас как матрица. Это просто „инверсия доминирования“: раньше мы были вашими слугами, а теперь вы будете нашими», — говорит она.

По словам психолога, было бы лучше, если бы понятие «слуга» вообще ушло из политического дискурса, чтобы было служение в том старомодном смысле — как миссия, как способность инвестировать свои силы в нечто общественно значимое.

«Франшиза „Слуга народа“ оказалась потрясающе успешной. Она принесла победу на выборах Зеленскому и более чем ста кандидатам его политсилы в округах. Мне кажется, что в основе этой франшизы лежит именно идея потакания. Это то, что пыталась все время обыграть Тимошенко. Но она все-таки политик, а не шоумен, ей не хватило взгляда со стороны на все происходящее и шутливости. Это же популистская идея: что народ самоценен, что ему не нужно прикладывать никаких усилий к счастью, что все, что должны делать политики, — потакать ему», — сообщила Чунихина.

Она считает, что Зеленский и его команда привыкли четко отслеживать рейтинги: что людям нравится, что они готовы потреблять, над чем смеяться и плакать.

«Но в этом нет идеи служения, а есть потакание: хотите это — будет. Такой же подход переносится на политику. Почему Зеленский так внимательно относится к идее референдумов? Потому что для него это своего рода аналог телевизионных рейтингов», — уверена психолог.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине начинается время, когда в руках у Зеленского будут все механизмы управления страной. Результаты такого управления мы увидим уже очень скоро. О главных итогах выборов в Раду читайте в материале «ФАКТОВ».

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