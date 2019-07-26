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В Киеве воры похитили 80 метров телефонного кабеля правительственной связи (фото)
В Киеве в ночь на 26 июля на улице Стальского, 12 правоохранители «на горячем» задержали трех граждан, которые проникли в телефонный колодец «Укртелекома» и похитили 80 метров кабеля правительственной связи. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».
Задержанными оказались Мивлуда Уплисович (1956 года рождения), Мираба Уплисович (1976 года рождения), Лилия Алексеевна (1995 года рождения). Все они были ранее судимы. Предварительная сумма ущерба от их действий составляет более 20 тысяч гривен.
Как писали «ФАКТЫ», в марте в Киеве полицейские поймали воров, которые в течение месяца по ночам воровали кабели связи. «Кабельные» злоумышленники действовали в Голосеевском районе столицы. Они украли сотни метров кабелей. Сотни домов остались без связи. Варварское вмешательство в сети провоцировало каскадные аварии.
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