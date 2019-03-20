Происшествия

Оставили сотни домов без связи: в Киеве поймали наглых воров (фото)

В Киеве полицейские поймали воров, которые в течение месяца по ночам воровали кабели связи.

Ранее в Дарницком районе Киева задержали ловких воров-«барсеточников».

Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, «кабельные» злоумышленники действовали в Голосеевском районе столицы. Они украли сотни метров кабелей. Сотни домов остались без связи. Варварское вмешательство в сети провоцировало каскадные аварии.

Полиции удалось задержать двух воров. Один из них — водитель скорой помощи, второй — дважды судимый провинциальный вор и автоугонщик.

Третьему пока удалось скрыться. Его разыскивают.

Напомним, в Киеве ищут юных воров, крадущих велосипеды, и группу мужчин, ворующую дорогие духи в торговых центрах.

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