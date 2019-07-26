Год не сплю из-за гонок под окнами: байкеры терроризируют жителей центра Киева (видео)

Общество и люди

Недавно жительница столичного бульвара Леси Украинки Анастасия Задеряка написала пост в Facebook, который невозможно читать без слез. Очень вежливо и тактично девушка обращалась к мотоциклистам, которые взяли себе за правило каждую ночь устраивать на бульваре гонки с оглушительным ревом и дымом, из-за чего жители не могут спать: «За последний год от недосыпа у меня начали сильно трястись руки. Я стала совершать серьезные ошибки на работе. Головная боль стала моим постоянным спутником. В 26 лет у меня появилась седина! Я не пью, не курю, не принимаю наркотиков, стараюсь правильно питаться. Мое текущее состояние связано с недостатком сна». Недостаток сна Анастасии напрямую связан с тем, что каждую ночь бульвар Леси Украинки превращается в автодром, на котором с бешеной скоростью и ревом носятся байкеры и автомобили. Доезжают до конца бульвара, разворачиваются и мчатся обратно. «Я прошу вас, я даже умоляю — помогите мне! У вас больше силы и власти это изменить. Поддержите меня. Не устраивайте гонок в городе близ жилых домов и больниц и не участвуйте в них по ночам. Вы можете сделать этот город, эту страну лучше, прививая уважение друг к другу!» На пост девушки отреагировали более тысячи пользователей соцсети. Многие поддержали, ведь сами оказались заложниками гонок на улицах города. Но нашлось немало тех, кто высмеял Анастасию и стал унижать ее. А после того как девушка и ее единомышленники решили бороться за свои права, обратились в полицию, «Киевавтодор» и КГГА с коллективными жалобами, ситуация обострилась. Вместо того чтобы внять доводам измученных людей и подумать о тех, кому они доставляют такое беспокойство, байкеры в комментариях к посту Анастасии призвали друг друга наказать «изнеженных мажоров» и назло им еще активнее кататься по бульвару Леси Украинки по ночам. Теперь девушка уже опасается за свою жизнь. Ей пообещали, что выяснят ее адрес и приедут погазовать под домом. И пригрозили девушке судом, если с кем-то из мотоциклистов что-нибудь случится.

«Когда мимо дома проезжает мотоцикл, ты, даже если очень сильно устал, вскакиваешь, будто ошпаренный»

— Я переехала на бульвар Леси Украинки год назад, — рассказывает «ФАКТАМ» Анастасия Задеряка. — Раньше снимала квартиру в более тихом районе, потом это стало мне не по карману, и я вернулась к родителям. Рев мотоциклов по ночам мешал мне с первого же дня, но поначалу я не понимала, насколько проблема массовая. Думала, это у меня одной такой чуткий сон. Старалась принять какие-то меры — спала с закрытыми окнами, хоть летом это совсем не комфортно, накрывала голову подушкой, напрашивалась ночевать к друзьям. Потом стала принимать снотворное, от которого мне становилось плохо. Не помогало ничего, с каждым днем становилось только хуже.

Когда мимо дома проезжает мотоцикл, ты, даже если очень сильно устал, вскакиваешь, будто ошпаренный. Для мотоциклистов этот звук, может, и ассоциируется с приятным времяпрепровождением, однако для обычных людей — настоящий ад. Из сна тебя вырывает настолько резкий звук, что это отдается болью в каждом сантиметре тела, сердцебиение из медленного, сонного резко повышается до спринтерского. Представьте, как это переносят старики и беременные. А сколько врачей после суточного дежурства приходят домой отсыпаться — хирургов, акушеров! Байкеры ведь не понимают, что вредят не только другим, но и ставят под угрозу свою жизнь. Кроме того, что ездить так быстро опасно для жизни, сами байкеры или их дети могут попасть в больницу, а медицинскую помощь им будет оказывать уставший и невнимательный врач, у которого, как и у меня теперь, трясутся руки от недосыпа. Представляете, к чему это может привести?

Когда человек недостаточно спит несколько месяцев подряд, его организм перестает отдыхать вообще, потому что постоянно находится в возбужденном, стрессовом состоянии. Последствия этого ужасны. У меня дрожат руки, появились сильная нервозность, седина. Стала совершать серьезные ошибки на работе, которые приносят убытки моей компании. В какой-то момент терпение лопнуло. Я решила бороться за свое здоровье и жизнь.

Анастасия Задеряка и Игорь Гаркуша уже не раз снимали гонки по бульвару Леси Украинки с балконов на камеры, звонили в полицию...

Нашла в Facebook группу мотоциклистов Киева. Ее администратор, спасибо ему большое, позволил разместить там мой крик о помощи. Но несмотря на максимально корректный тон и аргументированность доводов в моем посте, в ответ полились реки негатива. Самым частым был комментарий: «Поставьте себе нормальные окна, включите кондиционер и не „любите“ нам мозги! Беруши в помощь». Отвечаю, что у меня стоят хорошие окна, новые. И несмотря на жару и отсутствие кондиционера, я держу их ночью закрытыми, хотя это, мягко говоря, не комфортно. Но шум мотоцикла гораздо сильнее.

Даже при закрытых окнах у меня вибрирует постель, когда мимо пролетает байк. Он проносится быстро, шумно, резко. Если я говорю с кем-то по телефону, мой собеседник отводит трубку от уха, ведь даже для него эти звуки слишком громкие. А у многих моих соседей нет денег, чтобы поставить пластиковые окна, не говоря о кондиционерах. Еще мне советовали: «Переезжайте за город!» Во-первых, у меня нет денег, чтобы куда-либо переезжать. Во-вторых, я живу в доме родителей. Это мой дом, моя территория. Почему кто-то вторгается в мое личное пространство, лишая меня возможности сна — потребности любого человека наравне с дыханием и едой? Но мотоциклисты не хотят или не могут этого понять, а я не знаю, как им втолковать, что доставлять окружающим страдания очень плохо.

К счастью, появились и те, кто поддержал меня. Девушка-байкер из Броваров написала, что у них в городе была такая же проблема. Ситуация накалилась настолько, что само сообщество мотоциклистов вынуждено было обратиться в полицию и попросить поставить патруль и останавливать гонщиков. В Броварах проблема была решена. Я стала искать возможность решить ее в Киеве и выяснила, что далеко не единственная, кому мешают мотоциклисты, гоняющие по ночам.

В комментариях к моему посту отозвались пациенты медучреждений, расположенных поблизости от бульвара Леси Украинки, и роженицы из роддома № 1. Они написали, что тоже страдают от рева мотоциклов по ночам. Еще я узнала, что в Facebook есть сообщество жителей бульвара Леси Украинки, оно называется «Форт». И эти люди борются с проблемой ночных гонок всеми возможными способами.

«Я был так измучен бессонницей, что ушел спать в гараж на соседнюю улицу»

— После смерти матери я переехал к отцу, который живет на бульваре Леси Украинки, — рассказывает активист сообщества «Форт» Игорь Гаркуша. — Шум мотоциклов здесь — это, конечно, кошмар. У моего соседа маленький ребенок — от рева байков он пугается и плачет по ночам. Люди закрывают окна, наглухо занавешивают их шторами, затыкают уши берушами — не помогает. Однажды я был так измучен бессонницей, что ушел спать в гараж на соседнюю улицу. Но рев мотоциклов был слышен даже там! Для некоторых байкеров нет ничего святого. Даже на Пасху, Троицу они устраивают гонки, становятся «на козу» (едут на заднем колесе), «дрифтят» (входят в контролируемый занос). Представляете, каким адским шумом это сопровождается?

Я много раз снимал это на камеру с балкона, звонил в полицию, а что толку? Пока патруль приедет, байкеров уже и след простыл. В этом году мы с другими активистами «Форта» встретились, чтобы подписаться под заявлением в КГГА об установке на бульваре «лежачих» полицейских. Решили, что это будет эффективно. Дополнительный светофор для безбашенных ребят — просто светящиеся лампочки, дорожные знаки — вообще смех. Камеры? На них не видно ни лица водителя, ни номеров, спрятанных под брызговиком. А вот препятствие, на котором можно разбить ходовую, если не притормозишь, другое дело. Мы собрали уже 140 подписей, будем собирать еще.

Кроме этого заявления, я обращался в городской Центр организации дорожного движения, в полицию, к депутатам. Пока никакой реакции. В отчаянии я устроил акцию протеста: перекрыл проезжую часть своими «Жигулями», на которых написал «Ні — гонкам на бульварі!». Сидел в машине и наслаждался тишиной — это и правда были самые тихие полчаса за все предыдущие ночи. Вот когда я перекрыл движение, патруль приехал быстро. Полицейские сообщили мне, что нарушаю правила дорожного движения (ПДД).

Я все время пытался выяснить, почему же мотоциклы, летящие на огромной скорости по бульвару, не считаются нарушителями ПДД. Ответ получил в Центре безопасности дорожного движения, куда обратился с жалобой. Мне заявили, что бульвар Леси Украинки имеет статус автострады. Это бред. Автострады не должны проходить в центре города, они не имеют пересечений и светофоров. Бульвар Леси Украинки просто не может быть автострадой. И я не понимаю, почему там нельзя поставить патруль — в начале и конце улицы. Несется байк — один полицейский его зафиксировал, передал второму, тот остановил.

— На бульваре Леси Украинки бессмысленно ставить патруль, — прокомментировал ситуацию спикер управления патрульной полиции Киева Роман Мартынюк. — Согласно нынешнему законодательству, список мест, где разрешено и положено измерять скорость движения транспорта прибором TruCAM, четко прописан и обнародован. Бульвар Леси Украинки в этот список не входит. Как бороться с гонщиками? Когда-то на перекрестках будут установлены камеры видеонаблюдения, но это процесс длительный, не одного дня. Возможно, жителям нужно обратиться в «Киевавтодор» и подать заявление об установлении на бульваре дорожных знаков или «лежачих» полицейских.

«Лежачие» полицейские только ухудшат ситуацию"

«ФАКТЫ» два дня пытались дозвониться до пресс-службы «Киевавтодора» — трубку так никто и не поднял. Тем временем мы выяснили точку зрения самих мотоциклистов — вернее, тех из них, кто пошел на контакт.

— Не все мотоциклисты ездят с выхлопами, которые разрывают воздух, как гром, — говорит киевский байкер Константин Оскалюк. — Просто есть ребята, которых не интересует мнение окружающих. У них одно мерило: чем громче рычит выхлопная труба, тем ты круче. Я как человек, чья основная сфера деятельности — страхование, знаю, что эти гонщики рискуют своим здоровьем и жизнью, страховку не оформляют принципиально. Мол, «мне пофиг, умру так умру». Когда 40-летний мужик застрял на уровне подростка, на него мало что влияет. Старожилов они не слушают, с общественным мнением не считаются.

Решение проблемы может быть разным. Но обязательно — в правовом поле. Предложения в комментариях «отстреливать гонщиков» — это криминал. «Лежачие» полицейские только ухудшат ситуацию. Байкеры будут на них притормаживать, а потом газовать еще сильнее, чтобы снова набрать скорость. На Оболонской набережной вопрос решили кардинально: просто запретили въезд на нее в ночное время.

— Вопрос, который подняла Анастасия Задеряка, очень важный, — объясняет Александр Кулабухов — представитель Facebook-группы «Мотоциклисты Киева», в которой был опубликован пост девушки. — С одной стороны, никто не должен отнимать у жителей право на сон. С другой — мотоциклисты, любящие погонять, действительно предпочитают делать это ночью. Нет пробок, не жарко, ты пришел с работы, отдохнул и к 10 часам вечера готов к «покатушкам». Бульвар Леси Украинки — прекрасное место. Длинная прямая дорога с отличным подъемом.

Как ездить, зависит от внутренней культуры человека. Я сам мотоциклист, но стараюсь даже на парковку своего дома заезжать тихо, чтобы не беспокоить людей. А другие байкеры, наоборот, устанавливают на своем мотоцикле выхлоп прямотоком, чтобы байк рычал больше. Тут какие пластиковые окна ни ставь, низкие частоты и вибрацию все равно будешь ощущать.

Ребята чувствуют себя безнаказанными. Знают, что полиция преследовать их не будет. Во-первых, если едет байкер-стандрайдер (от англ. stand riding — езда стоя, трюковая езда на мотоцикле. — Авт.), патруль его не догонит. Во-вторых, если безбашенного нарушителя начать преследовать, он станет удирать и разобьется насмерть, а виноватыми останутся полицейские. Получается, найти на гонщиков управу не так-то просто. Конечно, оставлять все, как есть, нельзя. Общественность, журналисты должны поднимать эти темы. Но глобально решать их обязаны полиция и государство. Например, сделать специальные рейды, как тогда, когда боролись с тонировкой стекол и заставляли ее снимать. То же самое здесь.

Нужно устраивать две-три спецоперации в сезон, тормозить мотоциклистов и замерять шумы и выхлопы их байков, а потом штрафовать. В любом случае, бороться надо. И правильное решение обязательно найдется.

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