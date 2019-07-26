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Гороскоп здоровья: в понедельник сходите к стоматологу, а в среду улучшайте внешность

После эксклюзивного астрологического прогноза для всех знаков зодиака «ФАКТЫ» предлагают ознакомиться с гороскопом здоровья на ближайшие дни.

Прогноз самочувствия на 26—31 июля

ПЯТНИЦА. Могут обостриться заболевания горла — фарингит, тонзиллит. Хороший период для лечения заболеваний мочеполовой сферы и кишечника, что стоит взять на заметку представителям Тельца и Скорпиона, у которых есть проблемы. Показана разгрузочная диета. Исключите острую и соленую пищу, ешьте теплую еду.

СУББОТА. Берегитесь травм! Ослаблен позвоночник, так что избегайте физических перегрузок. Может ухудшиться состояние у людей, страдающих бронхитом, астмой. Близнецам и Козерогам рекомендуется дыхательная гимнастика. Хорошее время для процедур, способствующих очищению печени, что не стоит упускать представителям Стрельца и Рыб. Полезны любые свежие овощи и фрукты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Повышается вероятность травм, особенно уязвимы руки и ноги. Может обостриться остеохондроз. Рекомендуются процедуры, улучшающие состояние печени и желчного пузыря (например, слепое зондирование). Они будут полезны представителям Близнецов и Рыб. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием: творог, твердый сыр, рыбу, приготовленную с костями.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Рекомендуется записаться на прием к стоматологу. Может ухудшиться состояние у людей, страдающих заболеваниями суставов. В первую очередь уязвимы представители Рака и Козерога. Лучше посидеть на щадящей диете, так как ослаблен желудочно-кишечный тракт. Рекомендуется лечение заболеваний ног и позвоночника. Добавляйте в блюда специи, улучшающие кровообращение. Исключите алкоголь.

ВТОРНИК. Ослаблен желудок, поэтому старайтесь избегать тяжелой пищи, не переедать. Хорошее время для лечения заболеваний ног, позвоночника, что стоит взять на заметку представителям Близнецов, Рака и Козерога. Может ухудшиться состояние у тех, кто страдает артритом, подагрой. Ограничивайте мучное и сладости.

СРЕДА. Высока вероятность инфарктов и инсультов у предрасположенных к этим состояниям людей. Следует избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ослаблен позвоночник. Полезны успокаивающие травяные чаи и отвары. Хорошее время для лечения заболеваний глаз, что стоит взять на заметку представителям Льва и Водолея. Удачный период для визита к косметологу и парикмахеру. Лучше отказаться от жирной пищи.

Ранее в «ФАКТАХ» — Стрельцы могут получить травму, а Козероги — простудиться: гороскоп здоровья на июль от известного астролога.

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