Привет, алкотестер: ужесточение контроля трудовой дисциплины на «Укрзалізниці»

Общество и люди

«Укрзалізниця» ужесточила контроль за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии, в частности, ввела политику нулевой толерантности к употреблению алкоголя в рабочее время. С этой целью были закуплены сертифицированные алкотестеры, которыми проверяют наличие алкоголя в организме работников перед, в середине и в конце рабочего дня.

«Устройства уже установили на проходных в главном офисе регионального филиала „Юго-Западная железная дорога“, а также вооружили ими инспекторов, следящих за соблюдением трудовой дисциплины» , — рассказал Роман Веприцкий, руководитель регионального филиала «Юго-Западная железная дорога».

По его словам, это новшество стало частью масштабной стратегии безопасности, принятой АО «Укрзалізниця» еще два года назад, что позволит отсеивать подвыпивших сотрудников до того, как они приступят к выполнению своих обязанностей.

Веприцкий подчеркнул, что представителей инспекции, которая следит за соблюдением трудовой дисциплины среди железнодорожников, также вооружили приборами. Теперь кроме традиционного инструктажа перед началом смены, работников путей будут проверять на наличие алкоголя в организме. Выпивших будут отстранять от работы сразу же.

В ЮЗЖД пояснили, ужесточение контроля за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии — не просто прихоть. Таким образом планируют максимально повысить безопасность железнодорожных перевозок и сократить статистику смертности как среди сотрудников УЗ, так и среди населения. Ведь по статистике более чем в половине всех несчастных случаев на железной дороге виноват алкоголь.

«Вопрос безопасности на железной дороге — приоритет № 1 для нас. Мы перевозим десятки тысяч пассажиров, сотни тысяч тонн грузов ежедневно. Качество и безопасность этих перевозок напрямую зависит от состояния людей, которые это выполняют», — прокомментировал внедрение проверок алкотестером Роман Веприцкий.

На предприятии убеждены, что такие превентивные меры сработают в пользу соблюдения сухого закона эффективней, чем разъяснительная работа или даже штрафы. Также это поможет сократить статистику смертности среди сотрудников железной дороги. А она действительно ужасает.

По информации начальника службы охраны труда регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» Аллы Лазько, только за первое полугодие 2019-го на территории регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» произошло четыре несчастных случая, три из которых — с летальным исходом. Результаты экспертизы показали высокое содержание алкоголя в крови пострадавших.

В УЗ также пояснили, что есть еще один аргумент в пользу введения жесткого контроля за соблюдением трудовой дисциплины железнодорожниками. С 21 июля вступили в силу законодательные нормы, которые возлагают ответственность за каждый несчастный случай по вине работника, в том числе пребывающего в состоянии алкогольного опьянения, на его руководителя. Ответственность, к слову, уголовная, и предполагает до 7 лет лишения свободы (в зависимости от сложности ЧП).

Со временем рейды с алкотестерами будут проводить и на территории других филиалов железной дороги.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter