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- 11:23 Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
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Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
В четверг, 25 июля, киностудия Sony Pictures объявила о том, что фильм «Человек-паук: Вдали от дома» собрал за 24 дня в мировом прокате 1 миллиард 5 миллионов долларов. Таким образом, он вошел в элитный клуб «фильмов-миллиардеров». Теперь в нем состоят уже 40 кинолент. Все они в разные годы собрали в мировом прокате более миллиарда долларов.
«Вдали от дома» стал первым фильмом о Человеке-пауке, которому это удалось. Как уже сообщали «ФАКТЫ», это седьмой фильм франшизы. Роль Питера Паркера в нем сыграл молодой британский актер Том Холланд. Это его пятое появление на экране в костюме Человека-паука. Холланд сыграл Паркера также в двух частях «Мстителей» и фильме «Первый мститель: Противостояние». Теперь четыре из этих картин могут похвастаться кассовыми сборами, превышающими миллиард долларов. Более того, «Мстители: Завершение» недавно побил рекорд «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в истории.
Читайте в «ФАКТАХ»: В школе мне серьезно доставалось от одноклассников, и я научился не реагировать на буллинг, — Том Холланд
Ранее «ФАКТЫ» уже публиковали полный список «фильмов-миллиардеров». Теперь в нем произошли важные изменения. После успеха «Человека-паука» он выглядит следующим образом:
1. «Мстители: Завершение» — 2 миллиарда 791,4 миллиона долларов
2. «Аватар» — 2 миллиарда 789,7 миллиона долларов
3. «Титаник» — 2 миллиарда 187,5 миллиона долларов
4. «Звездные войны: Пробуждение силы» — 2 миллиарда 68,2 миллиона долларов
5. «Мстители: Война бесконечности» — 2 миллиарда 48,4 миллиона долларов
6. «Мир Юрского периода» — 1 миллиард 671,7 миллиона долларов
7. «Мстители» — 1 миллиард 518,8 миллиона долларов
8. «Форсаж 7» — 1 миллиард 516 миллионов долларов
9. «Мстители: Эра Альтрона» — 1 миллиард 405,4 миллиона долларов
10. «Черная пантера» — 1 миллиард 346,9 миллиона долларов
11. «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» — 1 миллиард 341,7 миллиона долларов
12. «Звездные войны: Последний джедай» — 1 миллиард 332,5 миллиона долларов
13. «Мир Юрского периода 2» — 1 миллиард 309,5 миллиона долларов
14. «Ледяное сердце» — 1 миллиард 276, 5 миллиона долларов
15. «Красавица и чудовище» (2017 год) — 1 миллиард 263,5 миллиона долларов
16. «Суперсемейка 2» — 1 миллиард 242,8 миллиона долларов
17. «Форсаж 8» — 1 миллиард 236 миллионов долларов
18. «Железный человек 3» — 1 миллиард 214,8 миллиона долларов
19. «Миньоны» («Посипаки») — 1 миллиард 159,4 миллиона долларов
20. «Первый мститель: Противостояние» — 1 миллиард 153,3 миллиона долларов
21. «Аквамен» — 1 миллиард 148,1 миллиона долларов
22. «Капитан Марвел» — 1 миллиард 128,3 миллиона долларов
Читайте в «ФАКТАХ»: Перед съемками в «Капитане Марвеле» я, астматик, 9 месяцев тренировалась до изнеможения, — Бри Ларсон
23. «Трансформеры: Темная сторона Луны» — 1 миллиард 123,8 миллиона долларов
24. «Властелин колец: Возвращение короля» — 1 миллиард 119,9 миллиона долларов
25. «007: Координаты Скайфолл» — 1 миллиард 108,6 миллиона долларов
26. «Трансформеры: Время вымирания» — 1 миллиард 104,1 миллиона долларов
27. «Темный рыцарь возвращается» — 1 миллиард 84,9 миллиона долларов
28. «История игрушек 3» — 1 миллиард 67 миллионов долларов
29. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» — 1 миллиард 66,2 миллиона долларов
30. «Бунтарь Один. Звездные войны. История» — 1 миллиард 56,1 миллиона долларов
31. «Пираты Карибского моря: На странных берегах» — 1 миллиард 45,7 миллиона долларов
32. «Гадкий я 3» — 1 миллиард 34,8 миллиона долларов
33. «Парк юрского периода» — 1 миллиард 29,5 миллиона долларов
34. «В поисках Дори» — 1 миллиард 28,6 миллиона долларов
35. «Звездные войны: Эпизод I. Призрачная угроза» — 1 миллиард 27 миллионов долларов
36. «Алиса в стране чудес» — 1 миллиард 25,5 миллиона долларов
37. «Зоотрополис» — 1 миллиард 23,8 миллиона долларов
38. «Хоббит: Неожиданное путешествие» — 1 миллиард 21,1 миллиона долларов
39. «Человек-паук: Вдали от дома» — 1 миллиард 5 миллионов долларов
40. «Темный рыцарь» — 1 миллиард 4,9 миллиона долларов.
Ожидается, что уже в ближайшие дни список фильмов-миллиардеров пополнится. Первым кандидатом на вступление в элитный клуб является фильм «Аладдин» с Уиллом Смитом в роли Джинна.
Читайте в «ФАКТАХ»: Мне нравится постоянная работа актера. Президент — это временное трудоустройство, — Уилл Смит
На данный момент картина собрала 991,3 миллиона долларов.
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