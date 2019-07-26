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В фиктивном обменнике киевлян обманули на миллионы гривен: фото мошенника
В Киеве мошенник завладел деньгами доверчивого гражданина в размере 58 000 евро и 10 000 долларов США. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.
«Происшествие случилось в июне этого года в Шевченковском районе столицы на улице Древлянской. Неустановленный мужчина способом имитации обменного пункта валюты завладел деньгами потерпевшего в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления мошенника и его местонахождения.
Как писали «ФАКТЫ», ранее одна киевлянка также стала жертвой мошенников при обмене валюты. Женщина потеряла 3 тысячи 300 долларов. Отдала деньги человеку из киоска возле станции метро «им. Тараса Шевченко» (Алиса была уверена, что в этом киоске обменный пункт), а взамен вместо 87 тысяч гривен получила бумагу о том, что якобы подписала «договор об информационных услугах». Человек, который принял у нее валюту, заявил, что больше ей ничего не должен. Дескать, «информационные услуги» и стоили 3 тысячи 300 долларов.
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