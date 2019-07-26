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Угроза блэкаута на Луганщине: СНБО должен срочно решить проблему
Теплоэлектростанция может перейти на газ, до для этого правительство должно установить цены по ПСО. Об этом в комментарии изданию «Экономические новости» заявил первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрий Саква.
«Луганская область фактически выделена в отдельную зону, других источников нет поставки угля нет. Уголь не идет с 1 июня, угля было накоплено достаточно, вы видите, что станция проработала 2 месяца, поэтому проблема достаточно большая и решена может быть только с помощью государственных мощных институций. Украина не смогла за 5 лет восстановить нормальное энергоснабжение и резервное снабжение со стороны объединенной энергетической системы Украины. Государство в лице СНБО обязано принять решение и участвовать в решение этого вопроса. Угроза прекращения поставки электроэнергии на область на неопределенный срок — это угроза высшего порядка», — подчеркнул Саква.
Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины считает, что станция может работать на газу, но в этом случае нужно установить цены по ПСО.
«Текущие цены не покрывают стоимость газа. Когда в прошлом году была такая же ситуация, Кабмин принял решение и сделал надбавку для Луганской, чтобы только покрыть себестоимость. В этом году это сделать невозможно, потому что на рынке электроэнергии новые правила и есть price сap, так называемое ограничение цен. Если поднять price сap, то она автоматически увеличится для всех потребителей Украины
Напомним, из-за блокирования поставок угля из РФ на Луганскую ТЭС запасов угля на станции хватит до 29 июля, после чего станция может остановиться. Заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко уже призвал Кабмин принять все необходимые меры для того, чтобы избежать коллапса в регионе
Ранее госпредприятие «Оператор рынка» опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э — рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК «Нафтогаз Украины» реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м³ (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).
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