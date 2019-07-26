НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева

Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Причина обысков не пока уточняется.

Получить подтверждение в суде пока не удалось пишет LB.ua.

Ранее в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ и об обжаловании назначения замглавы НАБУ.

С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал такие решения, как восстановить Романа Насирова на должности главы ГФС, запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменить национализацию Приватбанка по просьбе олигарха Игоря Коломойского, остановить переименование УПЦ МП.

Как писали «ФАКТЫ», на днях СБУ провела обыски в служебных помещениях Кабмина, Государственной погранслужбы, фискального ведомства, а также на госпредприятии «Спецтехноэкспорт».

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