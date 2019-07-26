- 13:09 НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева
- 13:03 Ушную раковину сделали из ребра: львовские хирурги провели уникальную операцию
- 12:15 Угроза блэкаута на Луганщине: СНБО должен срочно решить проблему
- 12:15 Россия с нами не воюет: ветерана АТО избили за то, что он защищал Украину
- 12:03 Монатик, Настя Каменских и Ани Лорак: украинские звезды зажигают на фестивале «Жара» в Баку
- 12:02 Евросоюз может ввести санкции против судей из-за решения по тарифам "Укрэнерго", — Бузаров
- 11:55 В фиктивном обменнике киевлян обманули на миллионы гривен: фото мошенника
- 11:42 В центре Киева обворовали известного журналиста: украли всю съемочную технику
- 11:29 Дело о "торговле детьми": украинка, признанная угрозой национальной безопасности Грузии, вернулась домой
- 11:23 Дожди и грозы: синоптики спрогнозировали погоду на конец июля — начало августа
- 11:23 Новый "Человек-паук" с Томом Холландом собрал более миллиарда долларов в прокате
- 11:22 Привет, алкотестер: ужесточение контроля трудовой дисциплины на «Укрзалізниці»
НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева
Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева. Причина обысков не пока уточняется.
Получить подтверждение в суде пока не удалось пишет LB.ua.
Ранее в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ и об обжаловании назначения замглавы НАБУ.
С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал такие решения, как восстановить Романа Насирова на должности главы ГФС, запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменить национализацию Приватбанка по просьбе олигарха Игоря Коломойского, остановить переименование УПЦ МП.
Как писали «ФАКТЫ», на днях СБУ провела обыски в служебных помещениях Кабмина, Государственной погранслужбы, фискального ведомства, а также на госпредприятии «Спецтехноэкспорт».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.