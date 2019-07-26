- 14:51 Адреса продуктовых ярмарок в Киеве с 26 по 28 июля
- 14:40 К ногам привязали камень: в Бердянске жестоко убили таксиста
- 14:37 Грозит ли Украине дефицит дизельного топлива
- 14:25 Избиение ветерана АТО в Хмельницком: в сеть попало полное видео
- 14:17 Еще раз спасибо Дании: в "Нафтогазе" ответили на желание "Газпрома" заключить газовый контракт с Украиной
- 14:10 Доллар рекордно упал по отношению к гривне
- 14:10 Погода в Кирилловке, Затоке, Бердянске и на других курортах Украины: прогноз на выходные
- 13:50 Кличко подает в суд на телеканал "1+1"
- 13:48 В Киеве наглый «герой парковки» перегородил дорогу в парке
- 13:09 НАБУ пришло с обысками в скандальный Окружной админсуд Киева
- 13:03 Ушную раковину сделали из ребра: львовские хирурги провели уникальную операцию
- 12:15 Угроза блэкаута на Луганщине: СНБО должен срочно решить проблему
Погода в Кирилловке, Затоке, Бердянске и на других курортах Украины: прогноз на выходные
В нынешний уикенд, 26−28 июля, погода на Азовском и Черноморском побережьях континентальной Украины не будет такой убийственно жаркой, как в последние дни в Западной Европе. Отдыхающих порадуют безоблачное небо и умеренное тепло.
По прогнозам синоптиков, в Одессе и Затоке (Одесская область) в пятницу, 26 июля, днем 28−30 градусов и умеренный северо-западный ветер. Ночные температуры в субботу-понедельник будут держаться на уровне 19−22 градусов, дневные — от 27−32 в субботу до 29−34 в понедельник, 29 июля. Обычно легкий днем ветер ночью будет практически стихать. Ясная погода будет сменяться небольшой облачностью без осадков, но в воскресенье возможен небольшой дождь.
В Кирилловке (Запорожская область) в пятницу днем 27−29 и умеренный северо-западный ветер. Ночные температуры составят 17−19 выше нуля, дневные — 29−31, и лишь в понедельник поднимутся до 30−33 градусов. Несильный днем ветер так же, как и в Одессе, к ночи будет ослабевать. Весь уикенд продержится переменная облачность без осадков.
В Лазурном под Херсоном пятницу — 25−27 выше нуля. До понедельника ночные температуры будут на уровне 20−22 градусов. Дневные в субботу, 26 июля, и воскресенье составят 27−29, в понедельник — 28−30 градусов. Во все дни ожидается легкий ветер. Ясная в пятницу и субботу погода в воскресенье и понедельник сменится облачной, но осадков не ожидается.
В Бердянске в пятницу днем — 27−29, умеренный северо-западный ветер. По ночам до понедельника будет 17−19 и почти незаметный бриз. Днем в субботу и воскресенье — 29−31, в понедельник — 31−33 градуса и легкий ветерок. Ожидается переменная облачность без осадков, но не исключены краковременные дожди с грозами.
Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах 22−26 градусов. В частности, на пляжах Кирилловки и Бердянска — около 25−26 градусов, Лазурного — 24−25, в Одессе и Затоке — 23−24.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни июля и начале августа в Украине ожидается комфортная температура и небольшие осадки с грозами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...