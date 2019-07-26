Украина

Погода в Кирилловке, Затоке, Бердянске и на других курортах Украины: прогноз на выходные

В нынешний уикенд, 26−28 июля, погода на Азовском и Черноморском побережьях континентальной Украины не будет такой убийственно жаркой, как в последние дни в Западной Европе. Отдыхающих порадуют безоблачное небо и умеренное тепло.

По прогнозам синоптиков, в Одессе и Затоке (Одесская область) в пятницу, 26 июля, днем 28−30 градусов и умеренный северо-западный ветер. Ночные температуры в субботу-понедельник будут держаться на уровне 19−22 градусов, дневные — от 27−32 в субботу до 29−34 в понедельник, 29 июля. Обычно легкий днем ветер ночью будет практически стихать. Ясная погода будет сменяться небольшой облачностью без осадков, но в воскресенье возможен небольшой дождь.

В Кирилловке (Запорожская область) в пятницу днем 27−29 и умеренный северо-западный ветер. Ночные температуры составят 17−19 выше нуля, дневные — 29−31, и лишь в понедельник поднимутся до 30−33 градусов. Несильный днем ветер так же, как и в Одессе, к ночи будет ослабевать. Весь уикенд продержится переменная облачность без осадков.

В Лазурном под Херсоном пятницу — 25−27 выше нуля. До понедельника ночные температуры будут на уровне 20−22 градусов. Дневные в субботу, 26 июля, и воскресенье составят 27−29, в понедельник — 28−30 градусов. Во все дни ожидается легкий ветер. Ясная в пятницу и субботу погода в воскресенье и понедельник сменится облачной, но осадков не ожидается.

В Бердянске в пятницу днем — 27−29, умеренный северо-западный ветер. По ночам до понедельника будет 17−19 и почти незаметный бриз. Днем в субботу и воскресенье — 29−31, в понедельник — 31−33 градуса и легкий ветерок. Ожидается переменная облачность без осадков, но не исключены краковременные дожди с грозами.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах 22−26 градусов. В частности, на пляжах Кирилловки и Бердянска — около 25−26 градусов, Лазурного — 24−25, в Одессе и Затоке — 23−24.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни июля и начале августа в Украине ожидается комфортная температура и небольшие осадки с грозами.

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