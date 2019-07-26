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Битва за "Корвалол" продолжается: торговая марка не является хорошо известным знаком «Фармака», — СМИ
Торговый знак «Корвалол Corvalolum» не является хорошо известным по отношению к АО «Фармак». Об этом сообщил эксперт по вопросам защиты интеллектуальной собственности, комментируя судебный спор между АО «Фармак» и ЧАО «Фармацевтическая компания «Дарница», пишут «Комментарии».
«В государственном реестре хорошо известных знаков знак „Корвалол Corvalolum“ отсутствует. А это значит, что на сегодняшний день „Фармак“ не имеет прав на этот знак», — сказал юрист.
«Комментарии» пишут, что решение о признании того или иного знака хорошо известным принимает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), оно же вносит информацию в соответствующий государственный реестр.
«Но „Корвалол Corvalolum“ изъяли из реестра по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. И с тех пор он там не появился», — сообщил эксперт.
Напомним, седативный препарат под названием корвалол выпускался в СССР начиная с 1960-х годов. Сегодня такое лекарственное средство производят несколько предприятий в постсоветских странах.
«Фармак» считает себя единственным законным владельцем бренда «Корвалол» в Украине и добивается отмены регистрации препарата «Корвалол-Дарница». Судебные процессы длятся с 2004 года. При этом «Фармак» в 2011 году проиграл суды всех инстанций, но снова вернулся к своему иску в 2017 году.
В июле 2017 года решением Апелляционной палаты МЭРТ обозначение «Корвалол Corvalolum» было признано хорошо известным по отношению к «Фармаку». Но «Дарница» обжаловала это решение, и год спустя Киевский апелляционный хозсуд вынес решение уже в ее пользу.
«Фармак» продолжил тяжбу уже в Верховном суде, который 25 июня 2019 года решил вернуть дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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