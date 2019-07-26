Украина

Адреса продуктовых ярмарок в Киеве с 26 по 28 июля

Традиционная торговля сезонной продукцией пройдет в Киеве в этот уикэнд — до 28 июля. На продуктовых ярмарках можно купить овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Покупателям напоминают, что скоропортящиеся продукты следует приобретать только из холодильника (кстати, в прошлом месяце уличную продажу в столице отменяли из-за сильной жары). fakty.ua/309 199 Как правило, ярмарки работают до 16:00—18:00 .

26 июля (пятница) распродажи проходят:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25 — 53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

27 июля (суббота) сельхозярмарки открыты:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);

в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липкивского и Богдановской)

в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.

28 июля (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:

в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как подойти к заготовкам на зиму творчески и с пользой для здоровья, чтобы при этом сохранить все витамины и микроэлементы, необходимые организму круглый год. Советы давала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

А о том, как правильно питаться летом, «ФАКТАМ» рассказала экс-судья «МастерШефа» Татьяна Литвинова.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter