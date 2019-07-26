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Адреса продуктовых ярмарок в Киеве с 26 по 28 июля
Традиционная торговля сезонной продукцией пройдет в Киеве в этот уикэнд — до 28 июля. На продуктовых ярмарках можно купить овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия. Покупателям напоминают, что скоропортящиеся продукты следует приобретать только из холодильника (кстати, в прошлом месяце уличную продажу в столице отменяли из-за сильной жары). fakty.ua/309 199 Как правило, ярмарки работают
26 июля (пятница) распродажи проходят:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25 — 53;
в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Подольском — на улице Полковой, 72;
в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
27 июля (суббота) сельхозярмарки открыты:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице Нестайко (рядом с почтамтом «Левобережный»);
в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липкивского и Богдановской)
в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17.
28 июля (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:
в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки Shell; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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