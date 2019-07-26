Общество и люди

Лицеист из Киева завоевал золото на международной олимпиаде по математике в Лондоне (фото)

В Великобритании состоялась Международная ученическая олимпиада по математике, а в Венгрии — по биологии. В обоих приняли участие старшеклассники из Украины. Наибольшего успеха добился ученик 10 класса киевского лицея N 208 Федор Юдин (на фото в заголовке) — золото на математической олимпиаде. В ней участвовали 643 человека из 116 стран мира. Кстати, Федор был удостоен в прошлом году стипендии президента Украины.

Второе место на олимпиаде по математике завоевали львовянин Владимир Феденяк, Александр Войтович из Харькова, киевляне Вадим Коваль и Марк Хасин. На Международной олимпиаде по биологии киевляне Мефодий Голлендер и Богдана Гурьева стали серебряными призерами. А их подруга по сборной Украины Иванна Остапчук (она тоже киевлянка) — выиграла бронзу.

Сборная юных биологов завоевала две серебряные и одну бронзовую медали

Сборная Украины по математике выступала в одинаковых вышиванках зеленого цвета

Научным руководителем сборной юных математиков является профессор Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко Богдан Рублев. А сборной по биологии — заместитель директора Института биологии КНУ имени Шевченко Наталья Скрипник.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о школьнике из Кировоградской области, который стал одним из победителей Олимпиады гениев в США. А ученица 10-го класса из Киева, придумала, как с помощью солнечной энергии перерабатывать пластик.



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