Шоу-бизнес

Работа над очередным сезоном реалити «Кохання на виживання» («Новый канал») проходила в Южной Америке, в Перу. В проекте приняли участие пятнадцать пар. Их отношения проходили непростые испытания в горах, джунглях, водах Амазонки и в пустыне. Все четыре месяца съемок рядом с участниками находился ведущий шоу, известный певец, суперфиналист «Х-фактора» Олег Кензов. По признанию Олега, это были самые экстремальные месяцы в его жизни.

«Пары, которые прилетали на проект, я просил привезти мне жареные семечки»

— Но я, конечно, ни о чем не жалею, — сказал «ТелеФАКТАМ» Олег. — Признаюсь, с детства мечтал о телевидении. Был активным участником всех школьных вечеров, десять лет играл в местной команде КВН, время от времени пробовал себя на телевидении. Но переломный момент наступил, когда я принял участие в шоу «Х-фактор». После его окончания четко понял, что мне нужно закрепиться на телевидении. Правда, это оказалось не так-то и просто. Шесть лет я старался не пропускать ни одного интересного кастинга, ходил, обивал пороги…

— И вас не брали. Почему?

— Говорили, что я не подхожу по каким-то критериям. Помню, первый раз пришел на проект «Кохання на виживання» в 2016-м. Тогда мне, правда, предложили роль одного из участников, но это было не то, чего я хотел. В общем, пришлось ждать момента.

— Значит, получив предложение, вы уже не раздумывали?

— Как раз наоборот! Сейчас в моей жизни происходит много интересного. Я утвердился как певец, постоянно гастролирую. У меня есть бизнес, который требует времени, внимания. Также активно занимаюсь спортом. Так что, получив предложение «Нового канала», я раздумывал, потому что проект требовал достаточно времени. Но таки согласился. Знаете, верю в судьбу, в то, что, если мне дали возможность, значит, надо использовать ее по полной.

— Были готовы, что проект потребует от вас «полного погружения»?

— Признаюсь, я этого не понимал. Вернее, знал, что на четыре месяца выпаду из зоны комфорта. Но не догадывался, насколько сложно это будет. Я оказался на другом конце света, где все было поставлено с ног на голову. Хотя, конечно, знал, что отправляюсь в экзотическую страну, меня это даже интриговало. Ведь предстояло каждый день находиться перед камерой, а это именно то, что я люблю больше всего.

— Что же оказалось не так?

— Я не ожидал, что мой привычный график жизни полностью нарушится. Приходилось каждый день вставать в четыре утра, а для меня это просто катастрофа! Обычно я сплю до девяти, потом иду в спортзал, обед, тихий час, вечером концерт. Такая размеренная комфортная жизнь. И тут в один момент все изменилось! Отправляясь в Перу, я практически ничего не знал об этой стране, кроме общей информации. Помню, мне сказали, что надо сделать прививки, но их было такое количество, что я так и не решился. Слава Богу, за четыре месяца командировки со мной ничего опасного не случилось.

— Чего вам больше всего не хватало в поездке?

— Семечек! Пары, которые прилетали на проект каждую неделю, я просил привезти мне жареные семечки. Между собой, в группе, мы называли их «черное золото». На самом деле я больше всего скучал по своим близким, дочери. У нее в садике был выпускной, и я, к сожалению, не смог на нем присутствовать. Наверное, самым тяжелым оказался последний месяц, когда у меня от тоски буквально «рвало крышу».

«Солнце в Лиме жарит настолько сильно, что кожа сгорает каждую неделю»

— Сколько времени вы провели в Перу?

— Четыре месяца. Перу — большая страна. Мы были в трех городах, и это оказались три совершенно разных мира. Лима — мегаполис с прекрасной инфраструктурой. Правда, в городе очень тяжелый климат. Солнце жарит настолько сильно, что кожа сгорает каждую неделю. Самым сложным испытанием оказался город Икитос. Это Амазония. Там сплошная антисанитария. Люди живут в деревянных домах на сваях на воде. Мы снимали в районе «плавающих домов» Белен, который считается одним из самых неблагонадежных. Известно, что Перу — один из центров производства наркотиков. В район Белен с нами ездили полицейские, но они даже не брали с собой оружие, чтобы не провоцировать местных жителей. Нас сразу предупредили, что мы должны вернуться в город до захода солнца, иначе нас ограбят, а полицейских могут просто убить.

— Что вас поразило больше всего?

— Мы были в гостях у жителей Белена. В простеньком деревянном доме. В одной из комнат была дырка в полу, прямо над рекой. Поскольку в доме нет туалета, нам стало понятно, для чего она. Но самое страшное, что в этой же реке местные жители купаются, стирают вещи и пьют из нее воду!

Третий город, в котором проходили съемки, — Куско. Он находится в Андах, у самой высокой горной цепи мира. Там мой организм уже просто не выдерживал нагрузок. Чем выше в горы, тем меньше кислорода. В Куско его недостаток ощущается очень сильно. У меня начали трескаться губы, слезала кожа, организм был обезвожен. Полтора месяца оказалось недостаточно для адаптации. Пришлось постоянно принимать аспирин, помогая организму как-то справляться с нагрузками.

«Набил очередную татуировку — на правом запястье надпись «Перу», — говорит Олег Кензов

— Вы привыкли к местной еде?

— Мне кажется, это просто невозможно. У перуанцев в изобилии картошка и рис. Все блюда очень острые. Помню, когда из Икитоса переехал в Куско и увидел ресторан быстрого питания, несколько дней просто не мог наесться! Кстати, перуанцы любят солить сырую свинину, а потом готовить из нее всевозможные блюда.

— Известно, что перуанский кофе — один из самых дорогих в мире.

— Но его экспорт настолько велик, что в самой стране кофе практически не остается. Я обожаю кофе, но там я его пил, наверное, считаные разы. У перуанцев популярны компоты и кисели из экзотических фруктов. Что касается алкоголя, они обожают пиво и национальный напиток писко — очень крепкая штука, разновидность виноградной водки.

«Мне вынимали из вены иглу капельницы, и я ехал на съемки»

— Успевали заниматься спортом?

— Это время совершенного провала в моих тренировках. У меня не было на них сил. После съемок я хотел лишь одного — помыться, дойти до кровати и лечь спать.

— Вы похудели за время поездки?

— Я очень похудел в Икитосе — сбросил около пятнадцати килограммов. Там было настолько жарко и влажно, что казалось, будто все время сидишь в бане. К тому же у меня случилось пищевое отравление, мне ставили капельницы. До сих пор не знаю, чем отравился. Врачи сказали, что в Икитосе для этого может быть тысяча причин. Хотя мы соблюдали меры предосторожности — пили только бутилированную воду, постоянно мыли руки, старались не трогать животных. На улицах Икитоса было много собак, у которых от страшной жары просто клочьями свисала шерсть.

— Как перуанцы проводят свободное время?

— Это очень открытый искренний народ. Знаете, грань между богатством и бедностью там едва различима. Нет той показухи, которая может встречаться у нас. Очень развита общинная связь. В выходные в городе повсюду звучит музыка. Местные жители поют, приветствуют друг друга, танцуют, общаются. Они очень любят веселиться. В Куско 465 праздников в году! Кажется, постоянно проходят карнавалы. За четыре месяца я ни разу не встретил грустных людей. Даже в фавелах — наиболее бедных районах.

— Какая съемка оказалась самой сложной?

— Знаете, мне было не так тяжело, как остальным членам съемочной группы. Я лишь заходил в кадр, приветствовал участников, давал им задания — и все. А вот оператору, режиссеру приходилось сопровождать участников постоянно. Что касается самой тяжелой съемки, наверное, она была, когда пришлось работать, принимая капельницы. Мне вынимали иглу из вены, я ехал на съемки, чувствуя, что могу потерять сознание в любой момент. Но выбора не было. Я не мог подвести команду.

— Что вы сделали в первую очередь, когда вернулись в Украину?

— Помню, прилетел в Киев ночью и сказал: «Я хочу есть». Просто не мог остановиться — настолько соскучился по нормальной пище. Правду говорят, что вкуснее нашего борща нет ничего! Мне кажется, за то недолгое время, пока нахожусь дома, я уже набрал потерянные килограммы и даже сверх того.

— А что привезли себе на память из Перу?

— Набил очередную татуировку — на правом запястье надпись «Перу» — в одном из салонов Куско. Но из-за отсутствия влаги она очень тяжело заживала. Теперь решил, что в каждой стране на память буду «вешать» себе татуировку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об инциденте, который произошел со съемочной группой одного из проектов «Нового канала». В Коблево на рынке во время съемок избили оператора популярного телешоу «Ревизор».

Продолжается на канале и работа над третьим сезоном реалити «Топ-модель по-украински». Заявки на участие в кастинге подали более тысячи девушек, но участницами проекта стали лишь 15 красавиц. Не даром ведущая шоу Алла Костромичева заявила: Двери проекта «Топ-модель по-украински» голой грудью открыть не получится.

Фото предоставлено «Новым каналом»

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