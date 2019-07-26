- 16:29 Привет Барышевскому суду: SkyUP запустит новые рейсы по Украине
- 16:28 В Кременчуге 19-летняя девушка разбила лицо мужчине из-за телефона
- 16:12 ЕС поддерживает полное внедрение закона о рынке электроэнергии в Украине, — Мингарелли
- 16:11 Лето спохватилось: синоптик рассказала, где на выходных будет жарко
- 16:06 Добивали ногами: выяснились детали зверского избиения полицейского в Киеве
- 15:52 Ушла из дома две недели назад: пропала 18-летняя девушка
- 15:36 В полиции сделали неожиданное заявление о женщине, которая выбросила ребенка в чемодане в Черновцах
- 15:34 В Киеве неожиданно изменили маршруты некоторых автобусов и троллейбусов (схемы)
- 15:32 Коня на скаку остановили: в Одессе патрульные перехватили беглеца с ипподрома
- 15:27 Обыски в Окружном админсуде Киева: в ГПУ сделали важное заявление
- 15:24 Зеленский встретился с Волкером и послом США в ЕС: что обсуждали
- 15:12 Люди без высшего образования и десятки безработных: активисты составили "портрет" новой Рады
В Кременчуге 19-летняя девушка разбила лицо мужчине из-за телефона (фото)
В пятницу, 26 июля, ночью в Кременчуге 19-летняя хулиганка забрала у мужчины мобильный телефон, при этом нанеся ограбленному удары по лицу. Ранее в Ровно хулиган пробежался по автомобилю патрульных полицейских, снимая это на камеру.
После нападения, кременчужанка с «добычей» побежала с подругой в неизвестном направлении.
Как сообщили в полиции, недалеко от места ограбления патрульные заметили двух девушек, которые по внешним признакам подходили по описаниям пострадавшего.
Почему мужчина не сопротивлялся или сопротивлялся, но все равно позволил себя ограбить, пока неизвестно
На место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.
Ранее «ФАКТЫ» писали о парне, который избил и ограбил девушку на первом свидании, а также о ЧП в электричке под Киевом, где неизвестный забрал у 14-летней девочки мобильный телефон и золотую цепочку, а затем изнасиловал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!