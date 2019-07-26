В Кременчуге 19-летняя девушка разбила лицо мужчине из-за телефона (фото)

Происшествия

В пятницу, 26 июля, ночью в Кременчуге 19-летняя хулиганка забрала у мужчины мобильный телефон, при этом нанеся ограбленному удары по лицу. Ранее в Ровно хулиган пробежался по автомобилю патрульных полицейских, снимая это на камеру.

После нападения, кременчужанка с «добычей» побежала с подругой в неизвестном направлении.

Как сообщили в полиции, недалеко от места ограбления патрульные заметили двух девушек, которые по внешним признакам подходили по описаниям пострадавшего.

Почему мужчина не сопротивлялся или сопротивлялся, но все равно позволил себя ограбить, пока неизвестно

На место происшествия вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о парне, который избил и ограбил девушку на первом свидании, а также о ЧП в электричке под Киевом, где неизвестный забрал у 14-летней девочки мобильный телефон и золотую цепочку, а затем изнасиловал.

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