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В Ровно хулиган пробежался по машине полиции и снял это на видео
Правоохранители вычислили молодого человека, который в Ровно пробежался по автомобилю патрульных полицейских, снимая это на камеру. Хулиган, выложивший видео в сеть, призывал других следовать его примеру. Ранее сообщалось о задержании хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах.
Видеокадры «пробежки» на своей страничке в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «По факту хулиганства следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК, предусматривающей ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет», — говорится в комментарии. Сейчас автор видео общается со следователями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове полиция вычислила подростков, выбросивших кота из многоэтажки и снявших это на видео.
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