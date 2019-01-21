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Происшествия

В Ровно хулиган пробежался по машине полиции и снял это на видео

13:22 21 января 2019   201
Хулиган пробегает по крыше авто патрульных
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители вычислили молодого человека, который в Ровно пробежался по автомобилю патрульных полицейских, снимая это на камеру. Хулиган, выложивший видео в сеть, призывал других следовать его примеру. Ранее сообщалось о задержании хулиганов, устроивших «кукурузный взрыв» в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах.

Видеокадры «пробежки» на своей страничке в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «По факту хулиганства следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК, предусматривающей ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет», — говорится в комментарии. Сейчас автор видео общается со следователями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове полиция вычислила подростков, выбросивших кота из многоэтажки и снявших это на видео.

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