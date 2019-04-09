В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку

Происшествия

Во вторник, 8 апреля, в электропоезде «Киев — Гребенка» мужчина 1985 года рождения изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По словам генерала, неизвестный сначала ограбил ребенка. У девочки он забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем изнасиловал.

Напомним, в Подмосковье семилетнего школьника изнасиловали пациенты больницы, где лечился мальчик. А под Киевом отец-педофил разрешал куму насиловать своих несовершеннолетних дочерей.

Как сообщали «ФАКТЫ», жителя Киевской области, который сутки избивал и насиловал соискательницу работы, суд отправил в тюрьму на восемь лет. Жертве удалось освободиться лишь после того, как пообещала принести насильнику две тысячи долларов.

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