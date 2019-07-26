В «Борисполе» задержали мать беглого нардепа Онищенко, — СМИ

Происшествия

В четверг, 25 июля, в аэропорту «Борисполь» задержали мать экс-нардепа Александра Онищенко, которому ЦИК отказал в участии в прошедших 21 июля парламентских выборах. Сообщается, что задержанную женщину правоохранительные органы подозревают в участии преступной организации по разворовыванию природного газа (так называемому «газовому делу»).

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«25 июля 2019 года в аэропорту „Борисполь“ задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО „Укргазвыдобування“, которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что САП не называет имя задержанной. Но источник «Украинской правды» утверждает, что это Инесса Кадырова — мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП подали ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Напомним, Александр Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.

По данным НАБУ, которое ведет «газовое дело», Онищенко с соратниками продавали газ госпредприятия «Укргазодобыча» с помощью нескольких своих компаний через «псевдобиржи», что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова (на нее было записано имущество компаний Онищенко) и бизнесмен Валерий Постный.

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