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«Основной инстинкт» Даши Астафьевой: певица выпустила манящее видео
Популярная украинская актриса и певица Даша Астафьева, засветившаяся недавно в киевском метро, выпустила новый лирический трек «Основной инстинкт» и представила его визуальную интерпретацию. Ранее Монатик, Настя Каменских и Ани Лорак засветились в Баку на фестивале «Жара» известного бизнесмена и певца Эмина.
Это видео совсем не похоже на предыдущие работы Даши: неоновый урбан, вдохновленный эстетикой Гаспара Ноэ, рваные кадры и пленочная нечеткость. Она предстала в образе классической героини итальянских фильмов 70-х. В новом видео Даша подчеркивает свою женственность и сексуальность.
Режиссером клипа стал молодой фешн-экспериментатор Иван Колпак. А в роли оператора-постановщика выступил фотограф Ярослав Бугаев, известный своим сотрудничеством с топовыми украинскими дизайнерами.
«Так сложилось, что за время работы над этим лирик-видео, я познакомилась и посотрудничала со всеми, кто был у меня „в планах“. Уже становится нормой то, что я полностью доверяюсь таланту молодежи и ни капли не жалею об этом», — призналась Даша Астафьева.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский разнес новую песню Бузовой и назвал ее вторичной.
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