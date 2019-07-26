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Политика

Зеленскому рассказали, как наладить отношения с Трампом

20:20 26 июля 2019 85
Зеленский и Трамп
Инф. ФАКТОВ

Команде президента Зеленского необходимо на дипломатическом уровне продолжать поддерживать среди западных стран интерес к Украине, интегрировать украинские проблемы в решение общемировых проблем. Особенно стоит дорожить поддержкой такого важного стратегического партнера как США. В интервью «ФАКТАМ» военный обозреватель Юрий Карин предложил назвать одну из военных баз или один из военных центов в честь американского президента Дональда Трампа.

«Учитывая направленность американской помощи на усиление обороноспособности Украины, возможно, стоило бы назвать в его честь какую-нибудь из военных баз или учебных центров. Военно-морская база SeeTrump — звучит? А представьте, как рванет у пропагандистов за поребриком…», — отметил Карин.

Он напомнил историю с Израилем, где Трампу сделали личный комплимент, назвав в его честь поселок.

Также команде Зеленского следует убедить Трампа, что страна не станять менять вектор развития, «точку невозврата» по отношению к СССР Украина уже прошла. То есть предоставить гарантии приверженности евроатлантической интеграции страны и продолжения в ней реформ.

Напомним, украинские дипломаты ведут подготовку визита президента Зеленского в США, который может состояться уже в начале осени.

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