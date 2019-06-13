Украина

Стало известно, когда Зеленский может встретиться с Трампом

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне может состояться в августе. Об этом в кулуарах «Украинских дней» в Конгрессе США сообщил журналистам Посол Украины в США Валерий Чалый.

При этом он напомнил, что Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон.

«Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание — о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и которое содержит приглашение посетить Белый дом», — заявил украинский дипломат в интервью Укринформу.

По его словам, судьбоносная встреча может состояться сразу же после внеочередных парламентских выборов в Украине.

В настоящее время, констатировал Чалый, посольство Украины в США вместе с МИД Украины и Администрацией президента работает над подготовкой «содержательного визита в Соединенные Штаты».

Напомним, в настоящее время к визиту Зеленского готовятся также в правительстве Германии и в резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Тем временем президент России Владимир Путин анонсировал «неизбежное восстановление» отношений с Украиной.



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