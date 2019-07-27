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Известный бренд нижнего белья запустил рекламу с женскими телами без фотошопа: что из этого вышло
Испанский бренд нижнего белья Oysho («Ойшо») опубликовал в качестве эксперимента рекламные фотографии с неотретушированными телами моделей.
Результаты эксперимента смогли увидеть читатели страницы бренда в Instagram.
Отмечается, что в съемке приняли участие три женщины в нюдовом кружевном белье. Одна из них чернокожая модель с пышными формами, вторая — с изъянами кожи на бедрах, а третья — беременная.
На удивление, подписчики Oysho обрадовались, что фотографы не стали редактировать снимки, и компания продемонстрировала естественную красоту моделей.
«Натуральная красота. Это прекрасно», «Настоящие женщины! На фотографиях нет фотошопа, и именно это делает их такими красивыми», «Поздравляю! Реальные женщины с реальными телами! Спасибо вам, что показали, что каждая из нас достойна сексуального белья, и что обычные женщины могут стать моделями брендов», — высказываются покупательницы.
Напомним, что в июне британский бренд Ivory Rose, который специализируется на нижнем белье для клиенток с пышными формами, тоже выпустил бодипозитивную кампанию с целью показать «настоящее» женское тело. В фотосессии приняли участие женщины с разными типами фигур.
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