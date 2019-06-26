- 03:20 Суд выпустил из-под стражи российского «вора в законе», — Аброськин
- 02:59 Вслед за мамой: 18-летняя дочь Веры Брежневой показала изящную фигуру в бикини
- 02:29 Ким Кардашьян представила свой новый бренд белья
- 02:08 Facebook правдивость рекламы партий и политиков в Украине: как это будет происходить
- 01:54 «Боль стала невыносимой»: «человек-дерево» просит ампутировать ему руки (жестокие фото)
- 00:49 Трамп поднимет на встрече с Путиным вопрос освобождения украинских моряков, — посольство США
- 00:19 «Поседел от комментариев»: обиженный Киркоров ответил хейтерам на критику своего нового клипа
- 25.06 23:46 Серьезное ДТП с участием трех авто в центре Одессе: пострадал пешеход
- 25.06 23:23 Суд принял скандальное решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
- 25.06 23:04 Назван победитель конкурса на должность главы Государственной таможенной службы
- 25.06 22:55 Теннисистка с восемью пальцами на руках сыграла на Уимблдоне
- 25.06 22:30 Катастрофа МН17: вскрылись резонансные данные о подозреваемом украинце
Ким Кардашьян представила свой новый бренд белья (фото)
Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян, запустила свой новый бренд — марку корректирующего нижнего белья Kimono Intimates. Об этом пишет WWD.
Первые кадры рекламной фотосессии нового бренда бизнесвумен и телезвезда представила в Instagram.
«Наконец-то я могу рассказать вам о проекте, над которым работала в течение последнего года… План его реализации вынашивала 15 лет. Kimono — это мой взгляд на корректирующее белье, которое действительно выполняет свои функции»,— рассказала о новой марке Ким.
При этом звезда подчеркнула, что создала корректирующее белье для разных типов фигуры и на все случаи жизни. На одной из фотографий Кардашьян продемонстрировала белье для платьев или юбок с разрезом.
По словам звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), марка Kimono Intimates появилась в результате ее многолетних экспериментов с утягивающим бельем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ким Кардашьян в смелом образе предстала на обложке японского Vogue.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…