Ким Кардашьян представила свой новый бренд белья (фото)

Шоу-бизнес

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян, запустила свой новый бренд — марку корректирующего нижнего белья Kimono Intimates. Об этом пишет WWD.

Первые кадры рекламной фотосессии нового бренда бизнесвумен и телезвезда представила в Instagram.

«Наконец-то я могу рассказать вам о проекте, над которым работала в течение последнего года… План его реализации вынашивала 15 лет. Kimono — это мой взгляд на корректирующее белье, которое действительно выполняет свои функции»,— рассказала о новой марке Ким.

При этом звезда подчеркнула, что создала корректирующее белье для разных типов фигуры и на все случаи жизни. На одной из фотографий Кардашьян продемонстрировала белье для платьев или юбок с разрезом.

По словам звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians), марка Kimono Intimates появилась в результате ее многолетних экспериментов с утягивающим бельем.

