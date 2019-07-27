Празднование победы сборной США на чемпионате мира в Южной Корее обернулось трагедией

Спорт

В субботу, 27 июля, в Южной Корее произошла трагедия — погибли два человека и еще около 20 получили травмы в результате обрушения балкона в ночном клубе. В числе пострадавших оказались спортсмены — участники чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Кванджу.

Как сообщают местные СМИ, в момент обрушения балкона в клубе находились примерно 370 человек. Спортсмены отмечали успех женской сборной США по водному поло. Накануне команда выиграла золото и защитила звание чемпиона мира, обыграв в финале сборную Испании. Исполнительный директор американской ватерпольной команды Кристофер Рэмзи подтвердил, что атлеты отмечали победу, а также выразил соболезнования по поводу гибели двух человек.

Ночной клуб, где произошла трагедия

Капитан мужской сборной Новой Зеландии по водному полу Мэтт Смолл принимал участие в вечеринке. Он рассказал журналистам, что пол буквально провалился у него под ногами.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров! Упали на головы людям, которые были прямо под балконом. Пытались им как-то помочь, но толком сделать ничего не смогли. Началась паника, все стали выбегать из клуба…» — заявил Смолл.

Полиция Кванджу сообщила, что погибшие — граждане Южной Кореи. Травмы получили девять иностранных спортсменов. Это четыре американских пловца, два гражданина Новой Зеландии, спортсмены из Нидерландов, Италии и Бразилии. Травмы различного характера и степени тяжести. Например, голландская пловчиха Мод Мегенс бела доставлена в больницу с глубоким порезом руки. Принимать участие в чемпионате мира она уже не сможет.

Международная федерация плавания (FINA) уже высказалась по поводу произошедшего, пообещав оказать всю необходимую помощь пострадавшим атлетам. «Организация тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», — приводит заявление пресс-службы FINA агентство Reuters.

В сообщении этого агентства указывается также, что при обрушении балкона пострадали два гражданина Узбекистана, которые не являются спортсменами.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, трагедия произошла около 02:00 по местному времени. Рухнула конструкция, располагавшаяся на высоте около 2,5 м и представляющая собой внутренний балкон. За ним обрушился навесной этаж. Он не выдержал веса людей. В этот момент там находились около 100 человек.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии, которая произошла в Днепроптровской области. В результате сильного урагана и дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST.

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