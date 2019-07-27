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Происшествия

В Харькове копам пришлось ловить обезьян: в сеть попало видео погони

11:38 27 июля 2019 75
погоня за обезьяной
Инф. ФАКТОВ

Из «Фельдман Экопарка» под Харьковом сбежала обезьяна. Миновав охрану и решетки, животное выбежало на трассу. Ранее подобный случай произошел в зоопарке Белфаста (Северная Ирландия).

Как сообщает «ХС Харьков», ловили беглеца усилиями очевидцев и конвоиров.

В пресс-службе ландшафтного парка сообщили, что из своих вольеров сбежали два представителя рода мангабеев. Одну обезьяну удалось оперативно поймать, а вот за второй пришлось организовать погоню. Администрация будет проводить расследование: то ли они сами сумели открыть клетку, то ли это специально сделали люди.

Под роликом появились сочувствующие комментарии. Также не обошлось и без иронии.

«Ужас, бедное животное, как ему хочется свободы. Не люблю зоопарки и цирки».

«Бедная испуганная обезьянка!»

«Бежала к российской границе. Знать что-то чувствует».

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине сделали первый шаг к запрету использования диких животных в цирках. Кабмин одобрил изменения в законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения, инициированные Минэкологии. Для реализации данного изменения предлагают установить переходный период — пять лет.

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