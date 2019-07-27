Стиль жизни

Последний месяц лета — прекрасное время для завершения важных дел и старта новых проектов. По мнению астрологов, в августе у людей особенно развивается интуиция и к ней надо прислушиваться. Многим знакам Зодиака август принесёт благополучие в финансовой сфере, интересные решения давних проблем и романтические встречи. Известный украинский экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, что ждёт все знаки Зодиака в августе.

Овны

Август — прекрасное время для Овнов, чтобы заняться решением бытовых вопросов. Есть большая вероятность, что даже те дела, которые вы откладывали на потом из-за их сложности, решатся, как по маслу. В личной сфере конец лета будет богат для одиноких Овнов романтическими свиданиями. Скорее всего, одно из них станет началом нового бурного романа. Поэтому не стоит засиживаться дома, чаще гуляйте и встречайтесь с друзьями.

Тельцы

Звезды сулят Тельцам удачу в финансовой сфере. Есть вероятность, что доходы представителей знака возрастут, и это позволит задуматься о серьезных покупках. Конец месяца — удачное время для начала новых дел и проектов. На вашем пути встретятся нужные люди. Будьте внимательны к знакам, которые посылает вам судьба.

Близнецы

Расположение небесных тел в этом месяце обещают Близнецам успех в делах, связанных с бумажной волокитой и походами по госучреждениям. Если не будете откладывать их в дальний ящик, сможете решить все быстро и без особых затрат. Конец месяца постарайтесь посвятить общению с семьей — родным нужна будет ваша помощь.

Раки

В этом месяце вдохновение станет частым гостем Раков. А потому даже к самому скучному делу представители знака смогут найти креативный подход. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и проявлять свои скрытые таланты. Вы сможете всех удивить! В конце месяца звезды советуют быть внимательнее к своим снам — многие из них могут оказаться вещими.

Львы

Август может оказаться достаточно неоднозначным для Львов. С одной стороны их ждет успех в профессиональной сфере. С другой — конфликты с коллегами и партнёрами. Совет звезд — чаще прислушиваться к советам окружающих и не воспринимать их как критику на пустом месте. Помните, что трудности лишь закаляют характер! Не реагируйте на происходящее слишком бурно. Так вы не только сможете избежать ошибок, но и сохраните здоровую атмосферу на работе.

Девы

Месяц будет удачным для покупок и весомых приобретений. Финансовое состояние Дев будет стабильным и к тому же возможна нежданная прибыль. Конец августа — прекрасное время, для решения жилищных вопросов, которые, возможно, откладывались несколько лет. На вашем пути встретятся нужные люди, которые помогут с решением многих проблем. Главное — быть открытым для новых знакомств и неожиданных встреч.

Весы

Звезды советуют Весам временно перейти в режим экономии и, по возможности, избегать незапланированных покупок. Так как есть большая вероятность нежданных расходов, связанных с семьей. Середина месяца — удачное время, чтобы уладить давние конфликты с семьей. Главное при этом — сделать первый шаг. В любом случае надо помнить, что звезды будут на вашей стороне.

Скорпионы

В этот период прилив сил и энергии позволит Скорпионам осуществить свои давние планы и замыслы. Поэтому смело беритесь за новые дела и не бойтесь перемен. Но звезды советуют держаться подальше от пессимистов, которые вселяют в вас сомнения. Помните, что ваша уверенность в себе — уже половина успеха.

Стрельцы

Звезды сулят Стрельцам увеличение доходов. В связи с этим весомые покупки, которые представители знака откладывают на потом, станут реальностью. В семейной жизни Стрельцов возможны конфликты с любимым человеком. Скорее всего, причиной им послужит ваша категоричность и неуступчивость. А потому старайтесь быть мягче, особенно — если пытаетесь указать партнеру на его ошибки. Помните, что мир не совершенен.

Козероги

Начало месяца сулит Козерогам приятные находки. Вероятно, на глаза попадется вещь, которую они давно искали. Конец августа — отличное время, чтобы заняться ремонтом, перестановкой мебели или генеральной уборкой. Очистив домашнее пространство, вы не только создадите уют, но и энергетически сможете открыть перед собой новые перспективы. Не бойтесь расставаться со старыми вещами, это поможет новому войти в вашу жизнь.

Водолеи

Конец лета — благоприятное время для начала новых дел. В этот период у вас есть все шансы заручиться поддержкой надежных людей и выбрать правильное направление для дальнейшего движения. Главное при этом — чаще прислушиваться к советам близких людей. Сейчас ваша интуиция может вас подвести, поэтому не стоит слишком полагаться на свою интуицию.

Рыбы

Этот период для Рыб — прекрасное время, чтобы заняться саморазвитием. У представителей знака появится, наконец, время, которое стоит потратить исключительно на себя. Что касается финансов, то здесь звезды не обещают большой прибыли. А потому от спонтанных покупок лучше отказаться, сосредоточившись на своём внутреннем мире.

Ранее астропсихолог Валентина Виттрок назвала благоприятные и опасные даты августа-2019.

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