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Любовь и нежность: Сергей Бабкин растрогал сеть видео с младшим сыном
Известный музыкант Сергей Бабкин, жена которого в июня родила мальчика, показал видео с младшим сыном. Ролик опубликован на странице артиста в Instagram.
«Вечерний Кухонник (ударение на -У-). Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник», — подписал ролик музыкант.
Малыш лежит в конверте на кухонном столе, а Бабкин негромко под гитару поет ему песню из мультфильма «По следам бременских музыкантов».
Лица мальчика, которого назвали Елисеем, не видно.
Подписчики оставили восторженные комментарии. Под роликом появилось много сердечек, цветов, игрушек, показывающих, как понравилось видео с заботливым отцом и крошкой сыном.
«Какие же вы милые, наши любимые Бабкины».
«Какая прелесть, я тоже эту песню пою своему почти месячному сыночку, когда баюкаю».
Напомним, недавно популярный украинский певец Сергей Бабкин, который довольно легко относится к творческим экспериментам, удивил кардинальной сменой имиджа. 40-летний Сергей покрасил волосы и бороду в платиновый блонд и превратился в седовласого деда.
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