Не узнать: Сергей Бабкин превратился в деда (фото)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Сергей Бабкин, который довольно легко относится к творческим экспериментам, удивил кардинальной сменой имиджа. Музыкант опубликовал в Instagram новые снимки, на которых его просто не узнать. 40-летний Сергей покрасил волосы и бороду в платиновый блонд и превратился в седовласого деда!

«Дверь в лето», — коротко подписал снимок Бабкин.

Такая смена имиджа очень удивила поклонников Бабкина. Одни пришли в восторг от необычного образа. Другие сравнивают его с Константином Меладзе или даже с Таргариенами из «Игры престолов».

Очевидно, Бабкин снимает очередной клип, в котором будет удивлять не только музыкой, но и перевоплощением внешности.

Напомним, жена Бабкина Снежана ожидает третьего ребенка. Несмотря на поздний срок беременности, она ведет активный образ жизни и показывает, как вместе с мужем занимается йогой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter