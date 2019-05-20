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Не узнать: Сергей Бабкин превратился в деда (фото)
Популярный украинский певец Сергей Бабкин, который довольно легко относится к творческим экспериментам, удивил кардинальной сменой имиджа. Музыкант опубликовал в Instagram новые снимки, на которых его просто не узнать. 40-летний Сергей покрасил волосы и бороду в платиновый блонд и превратился в седовласого деда!
«Дверь в лето», — коротко подписал снимок Бабкин.
Такая смена имиджа очень удивила поклонников Бабкина. Одни пришли в восторг от необычного образа. Другие сравнивают его с Константином Меладзе или даже с Таргариенами из «Игры престолов».
Очевидно, Бабкин снимает очередной клип, в котором будет удивлять не только музыкой, но и перевоплощением внешности.
Напомним, жена Бабкина Снежана ожидает третьего ребенка. Несмотря на поздний срок беременности, она ведет активный образ жизни и показывает, как вместе с мужем занимается йогой.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.