Происшествия

В Киеве прокурор, пойманный пьяным за рулем, сбежал от полицейских, — СМИ

В Киеве на пьяном вождении задержали прокурора Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослава Леляка. По свидетельству оцевидцев, у водителя Chevrolet присутствовали все признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения контроля на месте он отказался, равно как не принял предложения проехать в медицинское учреждение.

Инцидент получил большой резонанс, так как понятыми привлекли активистов общественной организации PitBull Киев. Они вели фото- и видеодокументирование общения прокурора с патрульными.

Нетрезвый водитель

В конце концов прокурор якобы согласился отправиться с патрульными к медикам, но лишь для того, чтобы отвлечь своих преследователей. После этого он банально сбежал через заросли в неизвестном направлении, отмечает Информатор.

Таким образом, инцидент закончился ничем, ведь по законодательству сотрудники полиции не имеют права задержать прокурора. Тем не менее штраф за административное правонарушение ему предстоит заплатить

Напомним, в Черкассах прокурор устроил безобразную драку в ресторане.

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