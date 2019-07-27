Происшествия

В Карпатах всю ночь искали 10-летнего мальчика, заблудившегося во время сбора ягод

В Раховском районе Закарпатской области почти сутки искали 10-летнего мальчика. Как оказалось, ребенок отправился в горы со своей семьей, однако отстал. О его исчезновении родители сообщили пограничникам только вечером 26 июля. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как Карпаты покорила известная телеведущая Валентина Хамайко.

Поиски, к которым привлекли спасателей и пограничников, оказались успешными — юного путешественника нашли в 17 километрах от населенного пункта Богдан. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время его уже доставляют в пограничное подразделение. Туда же следуют и родители мальчика, отмечает местный ресурс Mukachevo.net.

Напомним, этим летом в Карпатах участились случаи гибели людей от укусов змей.



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