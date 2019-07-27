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Украина

"Шокирующий цинизм старой элиты": Зеленский потребовал уволить начальника полиции Днепропетровской области

17:18 27 июля 2019 417
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от министра внутренних дел немедленного увольнения начальника Днепропетровского областного управления Национальной полиции Виталия Глуховери, попавшего в громкий скандал с задержанием его авто патрульными. Соответствующую запись глава государства оставил в Facebook, отметив, что также ожидает бескомпромиссного расследования инцидента от директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

«Я хочу предупредить всех чиновников в Киеве и по всей стране — от областного центра до самого маленького села — времена безнаказанности и особого к вам отношения, к которому вы так привыкли за времена всех предыдущих президентов Украины, навсегда миновали», — написал Зеленский.

Он также посоветовал подобным правоохранителям писать явки с повинной, увольняться или бежать.

Напомним, в Днепре спецназ КОРД задержал патрульных, посмевших остановить авто начальника Днепропетровского областного главка полиции за нарушение ПДД. После резонанса в ГБР открыли уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий генералом МВД Виталием Глуховерей.

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