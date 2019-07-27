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Крестный ход в Киеве: в полиции назвали реальное число участников
В Киеве завершился Крестный ход, организованный Украинской православной церковью Московского патриархата ко дню Крещения Украины-Руси. Как заявили в МВД, участие в церковном шествии приняли 30 тысяч человек (представители церкви заявили о 300 тысяч верующих).
«По предварительной информации, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-ей годовщине Крещения Киевской Руси-Украины, приняли участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины. Окончательное количество участников в настоящее время уточняется», — сообщил на брифинге первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.
Нарушений общественного порядка в Киеве не зафиксировано, к обеспечению безопасности верующих были привлечены 4 тысячи правоохранителей: сотрудники полиции, кинологи, взрывотехники, полиция диалога, бойцы Национальной гвардии и спасатели.
«Была усилена безопасность в метрополитене. На улицах города дежурили кареты скорой медицинской помощи и пожарные спецавтомобили», — сообщили в полиции.
В воскресенье, 28 июля, усиленные меры безопасности в столице будут продолжены в связи с проведением первого крестного хода Православной церкви Украины. В связи с этим киевлян и паломников призывают не поддаваться на правокации и с пониманием отнестись к ограничениями.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как изменилось движение транспорта в столице 28−28 июля.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!