Украина

«Опубликованные Сытником и Горбатюком материалы куда больше заслуживают доверия, чем голословный бред Портнова», — адвокат

Государственное бюро расследований заняло достойное место в представленной Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком схеме.

Об этом пишет в своем блоге на «Украинской правде» адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения «Головань и партнеры» Игорь Головань, комментируя озвученные на пресс-конференции в Киеве результаты расследования, касающегося в частности деятельности судей Окружного административного суда Киева.

«Нет сомнений, что сотрудники ГБР и другие фигуранты видео в течение следующих дней и месяцев скажут много правильных слов о презумпции невиновности, допустимости доказательств, а также необходимости строгого соблюдения процессуальных норм», — пишет Игорь Головань.

По его словам, «нет сомнений, что опубликованные Артемом Сытником и Сергеем Горбатюком материалы куда больше заслуживают доверия, чем тот голословный бред Андрея Портнова, который так нравится расследовать «гбровцам».

Напомним, в пятницу, 26 июля, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева, после чего прокурорами было подготовлено сообщение о подозрении для руководства и четырех судей этого ведомства.

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