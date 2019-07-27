Мир

Российские хакеры атаковали Bellingcat: расследователи заявили, что это может быть связано с MH17

В межлународной группе расследователей Bellingcat заявили о кибератаках на ресурсы группы и допустили причастность к ним российских хакеров. Об этом заявил британский журналист и основатель Bellingcat Элиот Хоггинс.

«Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак, осуществляемых российскими агентами, — будь то хакеры, тролли или СМИ — позволяет оценить влиятельность ресурса», — цитирует Хоггинса Интерфакс-Украина.

Лично он связывает возросшую активность хакеров с пятилетней годовщиной крушения над Украиной пассажирского самолета рейса MH17, в организации которого подозревают Россию.

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В Bellingcat также уточнили, что объектом последних кибератак стал сервис веб-почты ProtonMail, используемый расследователями для повышения безопасности переписки. Этот сервис позволяет автоматически шифровать сообщения.

Как сообщали «ФАКТЫ», 17 июля 2014 года возле села Грабово на оккупированной Донетчине боевики самопровозглашенной «ДНР» сбили пассажирский «Боинг 777», выполнявший рейс МН17 из столицы Нидерландов в столицу Малайзии. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В мае 2019 года Bellingcat обнародовала данные 12 человек, которые могли иметь отношение к гибели рейса MH17, а в июне международная следственная группа объявила подозрения четырем причастным к катастрофе: трем россиянам — бывшему «министру обороны ДНР» полковнику ФСБ Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову — и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко. Суд над подозреваемыми в причастности к этой трагедии начнется в 10:00 9 марта 2020 года в Гааге.

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