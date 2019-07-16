Трупы были похожи на сдувшиеся резиновые куклы, — волонтер, попавший на место катастрофы MH17

Происшествия

«Невдалеке сидели и уплетали бутерброды дюжины полторы ментов. Хотя смрад стоял жуткий, аж до рвотных спазмов»

— Тимофей, на поле возле села Грабово, куда упали обломки «Боинга» и тела его несчастных пассажиров, боевики почти никого не пускали. Как вы туда попали и в качестве кого?

— У меня было удостоверение британского корреспондента, так что перемещался летом 2014-го по Донетчине без особых проблем. Однако начнем с того, что в день катастрофы, то есть 17 июля, я снимал передвижение российской военной техники. И вот случайно получилось так, что днем на участке между шахтой «Юнком» и Енакиево сфотографировал этот «Бук». Кадр впоследствии оказался очень нужным и важным. Потом выяснилось, что установку везли через Харцызск, Торез, Енакиево.

— «Буков» тогда в наших краях не было.

— Я не знал, что это вообще такое. Особо и не обратил внимания. А спустя несколько часов прочел в соцсетях, что сбит самолет. Собрался ехать в Грабово, но не получилось с транспортом. Сразу начал выяснять: кто сбил, как сбил. Помните, как Стрелков похвастался: «Птичка» упала"? 18-го во второй половине дня я был уже на поле.

— Беспрепятственно добрались?

— До какой-то точки машиной. А потом километра полтора-два пешком. Перед полем стоял типа блокпост из шин. Два автоматчика не пропускали никого. Как раз подъехали эмчээсники, иностранные корреспонденты, какая-то наблюдательная миссия (точно не ОБСЕ, может, от ООН). И я пристроился к этой группе. Охранники проверили удостоверение, а там все написано на английском, который они, естественно, не понимают. Увидели слово press и британскую корону: «Проходи». Я пошел и сразу начал фотографировать.

— Легально или скрыто?

волонтер Тимофей Златкин

Где-то невдалеке сидели и уплетали бутерброды дюжины полторы ментов. Хотя смрад стоял жуткий, аж до рвотных спазмов. Не спасал даже начавшийся мелкий дождик. Этот запах ни с чем не сравнить. Он не такой, как, допустим, когда какой-то мусорник горит… Я отдышаться не мог потом еще неделю.

На огромном поле то тут, то там догорали небольшие обломки самолета. Везде были разбросаны тела и вещи пассажиров. Видел даже труп собаки. Видимо, тоже была на борту.

— Вы написали в тот день: «Трупы настолько изувечены, не знаю, как их будут опознавать. Они похожи на сдувшиеся резиновые куклы. Падали с огромной высоты и выглядят ужасно. Рваные раны, торчащие кости. Крови много, видать, было, но она по ходу выгорела… Потому и запах всюду отвратительный».

— При изменении давления во время резкого падения тело претерпевает страшные изменения. Вот перед тобой лежит сдувавшаяся кукла. Взрослый человек или ребенок… Видел несколько детских тел. Поразило, что выпотрошены чемоданы, сумки и рюкзаки. Ничего ценного там уже не было.

— Хотя меньше суток прошло.

— И уже все было разграблено. У меня даже видео где-то сохранилось: лежит портмоне, в котором, кроме документов, ничего, ни копейки. Кругом одежда, блокноты, кошельки, книжки, шарфики, футболки… Нашел кучу каких-то медикаментов и медицинской техники.

— Среди пассажиров были ведущие мировые специалисты по борьбе со СПИДом. Они летели в Мельбурн на международную конференцию.

— А детских игрушек сколько было! Медвежата, коровки, собачки, котики…

— Вы наверняка слышали реплики боевиков. О чем они говорили между собой?

— Они были абсолютно ошарашены тем, что сбит пассажирский самолет. Никто еще не знал ничего, но все поголовно утверждали, что «Боинг» сбили «укры». Выводы они сделали с ходу. Когда общался с эмчээсниками, те заявляли, что Украина за это поплатится.

Передней части самолета нигде не видел. Говорили, что на соседних полях, где-то в двух или трех километрах от того места, и тела тоже были, и куски самолета, но незначительные, основная часть лежала на этом поле.

— Местные жители по полю ходили?

— Нет, конечно.

— Иностранные журналисты что говорили?

— Они просто задавали вопросы: что случилось, кто что слышал. Но записать беседу на камеру с кем-то из местных было невозможно.

— Россиян там не видели?

— В тот момент их не было. Мне потом рассказали ребята из CNN, BBC и Reuters, которые ночью, сразу после трагедии, попали туда, что все команды отдавал кто-то из россиян. Но когда я приехал, никакого руководства, по сути, не было. Представители МЧС ходили, фотографировали, где лежат тела, составляли карты, схемы и все остальное.

— Как можно после такого заснуть?

— Еще там начала сильно болеть голова… Когда возвращался домой, мандраж был жуткий. Но со временем как-то попустило. Я тогда словно в барокамеру какую-то погрузился. Смотрел на все отстраненно. Просто работа и все. Старался ни о чем не думать.

— Не удалось побывать на месте, откуда запустили ракету «Бука»?

— Это было исключено. Хотя на вторые сутки уже точно стало известно, откуда конкретно был произведен запуск (с поля хутора Первомайский Снежнянского района. — Авт.). Но туда в течение полутора, а то и двух лет, не допускали вообще никого. Когда работает «Бук», остается очень большая площадка черной выжженной земли.

— На оккупированных территориях тогда вовсю ходили слухи, что тела пахли уксусом. Мол, в этот лайнер поместили мертвых пассажиров с пропавшего в марте малайзийского «Боинга», которых якобы забальзамировали уксусом. Вы не ощутили этого запаха?

— Такого запаха не было совершенно. Был запах гари. То, что в салоне изначально были трупы, полный бред. Определить по телу, когда человек умер, достаточно просто. Не только по трупным пятнам, есть масса критериев. Эти «диванные эксперты» открыли бы любой учебник криминалистики и почитали.

— Тела ведь еще несколько дней лежали на поле.

— Да, их долго собирали. Знаю, что одно тело застряло в крыше летней кухни частного владения. Вот его забрали, а то, которое упало где-то рядом, почему-то не обнаружили. Нашли гораздо позже, когда уже пошел трупный запах. Милиционеры долго пытались понять, чье же это изувеченное тело. Они думали, что местные жители что-то совершили.

— Тела были без одежды?

— Все абсолютно голые. Ни обрывков ткани, ни обуви вокруг не было.

— А куда же все делось?

— Не знаю, куда полетело, но я видел только одежду, которая валялась рядом с чемоданами.

«Местное быдло, по-другому их назвать не могу, тащило с поля практически все»

— Сколько времени вы провели на поле?

— Пока темнеть не начало. Вернулся в Донецк часов в одиннадцать вечера.

— Еще ходили слухи, что боевики переносили по полю туда-сюда обломки самолета. Хотя для следствия ведь важно все зафиксировать. Было такое?

— Собирать обломки в одном месте стали ближе к вечеру 18 июля, когда я там был. Следственная группа уже приступила к работе.

— Вы только один раз были в Грабово?

— Да. Потом ездил по маршруту «Бука». Он ведь заехал на украинскую территорию в одном месте, а выехал совершенно в другом. Я полностью проследил его путь. Позже огромный массив собранной информации я и мои знакомые волонтеры и журналисты передали в СБУ, в международную следственную группу и другие организации.

До определенного времени (совсем недолго, правда) все вокруг твердили, что «Боинг» сбили ВСУ. Как-то общались в донецкой гостинице Park Inn с представителями ОБСЕ. Они притворялись, что русский язык не понимают, хотя прекрасно все понимали. Один начал рассказывать, мол, есть свидетельские показания, что «Боинг» сбил украинский самолет. А я говорю: «У меня тоже есть фото и видео, как ты здесь развлекаешься с проститутками прямо в отеле».

— Это был блеф?

— Нет. В холле гостиницы сидели барышни на любой вкус, и наблюдатели регулярно водили их «в номера». Это было в порядке вещей. Мой собеседник сразу же замялся: «Хорошо, подождем вскрытия «черных ящиков».

— 22 июля тогдашний «председатель совета министров ДНР» Бородай устроил шумную пресс-конференцию, где продемонстрировал бортовые самописцы.

— Я на ней присутствовал. Старался сфотографировать «ящики» как можно ближе. Но к ним не давали подойти. Дело в том, что «черный ящик» очень сложно повредить. Это такие две полусферы с проводами и специальными большими гайками и заклепками с маркировкой. Однако на расстоянии нельзя было определить, есть повреждения или нет. По идее самописец должен быть оранжевого цвета, а они привезли непонятно что.

— А что еще говорили в кулуарах? Все-таки к тому времени несколько дней уже прошло.

— Услышал восемь или девять версий, что это сделала Украина. На самом деле на Донбассе в тот момент находились три «Бука», это уже доказано. Один стоял аж на Луганщине — черт знает где, ракета просто не долетела бы. Второй — где-то под Мариуполем. А третий, который находился под Авдеевкой, повредили в самом начале боев за Донецкий аэропорт.

— Как себя вел Бородай?

— Как обычный наркоман.

— Да ладно!

— Ведрами «кокс» (кокаин. — Авт.) нюхал, это всем известно. Вот как законченный алкаш вообще не «просыхает» — то же самое. Бородай был постоянно под «коксом».

— Весь мир облетело фото боевиков на фоне обломков «Боинга». Захарченко позировал перед камерой, усевшись в пассажирское кресло, другой нелюдь — вообще с детской игрушкой. Такого при вас не было?

— Нет. Единственное, один журналист писал стендап на фоне остова самолета.

— Вообще, на месте падения было много людей?

— В той стороне, где я бродил, — человек пять-семь. Тот, который вбивал колышки, пара журналистов и эмчээсники, которые все снимали на фотоаппарат. Было очевидно, что никто не в курсе, каким образом это все фиксировать и что дальше делать.

— Мародеров видели? На рынке в Торезе через пару дней золотые цепочки продавали…

— Да если бы только цепочки. И видеокамеры, и ноутбуки, и одежду — не брезговали ничем. Вечером и ночью того злополучного дня, пока там были иностранные и российские журналисты, мародеры находились где-то в сторонке. Как только корреспонденты выключили камеры и еще даже не отъехали, толпа мгновенно ломанулась на поле. Местное быдло, по-другому их назвать не могу, тащило оттуда практически все. Мне рассказывали, что один даже на «Жигулях» подъехал, чтобы побольше увезти. А когда возникла драка, страждущих быстренько усмирили автоматной очередью в воздух.

Все металлические контейнеры с самолета (такие обычно стоят в служебных отсеках) были варварски раскурочены. Они валялись открытыми. Все это проделали местные жители. Больше никого там не было.

— Помню, как одна девица из Тореза выложила в своем аккаунте фото флакончика с тушью для ресниц. Свой снимок после использования косметики сопроводила комментарием: «Тушь из Амстердама, а вернее, с поля. Ну, вы поняли».

— После того как в следующие дни поднялась волна возмущения, хорошенько поживились местные… правоохранители. Они в свою очередь много чего «отжали» у этих некрофилов. Ментам велели ходить по всем ломбардам, секонд-хэндам и прочим точкам и изымать подозрительные товары. Потому что пришло сообщение, что завтра-послезавтра приедут иностранцы и станут проверять эти заведения — нет ли там вещей пассажиров «Боинга». Вот и вычисляли самых активных мародеров (их было немало) и все у них отбирали. Впрочем, больше чем уверен, что подобное может случиться в любой стране мира. Мерзавцев везде хватает…

Напомним, что в июле 2019 года появились новые детали о захваченном недавно на Донбассе свидетеле по делу о крушении MH-17 — террористе «ДНР» Владимире Цемахе.

Фото в заголовке Getty Images

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