25.30 / 25.58 28.18 / 28.57
Киев: +27
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

С пистолетом у головы: легендарный боксер подвергся дерзкому ограблению (фото)

19:34 27 июля 2019 34
С пистолетом у головы: легендарного боксера ограбили на родине (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса ограбили в столице своей родной страны Мехико. 57-летнего экс-чемпиона мира в трех весовых категориях, ехавшего на своей машине неподалеку от международного аэропорта, подрезал мотоцикл, после чего на него было совершено нападение.

«Я только что стал жертвой нападения, после того, как к моей голове приставили пистолет. У меня выхватили часы и забрали цепочку. Без сомнений, на секунду я попрощался с жизнью», — приводит слова Хулио Сезара сайт Boxing Scene.

Кроме самого Чавеса, также пострадал член его команды Хорхе Пенья, также находившегося в автомобиле, у которого отобрали часы и мобильный телефон.

Добавим, что два года назад был застрелен в своем доме при попытке ограбления старший брат боксера Рафаэль Чавес Гонсалес. Один из грабителей был вооружен и потребовал денег. Чавес выполнил требования злоумышленников, но когда те запросили большую сумму, оказал им сопротивление и был застрелен.

Отметим, что за свою карьеру Хулио Сезар Чавес провел на профессиональном ринге 115 поединков, из которых 107 выиграл (86 из них — нокаутом) и потерпел шесть поражений (еще в двух случаях была зафиксирована ничья). Свой последний бой мексиканец провел в сентябре 2005 года, проиграв техническим нокаутом в пятом раунде американцу Гроверу Уайли.

За свою карьеру Хулио Сезар Чавес выиграл 107 поединков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Лондона бандиты с ножами напали на звезд лондонского «Арсенала».

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер