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С пистолетом у головы: легендарный боксер подвергся дерзкому ограблению (фото)
Легендарного мексиканского боксера Хулио Сезара Чавеса ограбили в столице своей родной страны Мехико. 57-летнего экс-чемпиона мира в трех весовых категориях, ехавшего на своей машине неподалеку от международного аэропорта, подрезал мотоцикл, после чего на него было совершено нападение.
«Я только что стал жертвой нападения, после того, как к моей голове приставили пистолет. У меня выхватили часы и забрали цепочку. Без сомнений, на секунду я попрощался с жизнью», — приводит слова Хулио Сезара сайт Boxing Scene.
Кроме самого Чавеса, также пострадал член его команды Хорхе Пенья, также находившегося в автомобиле, у которого отобрали часы и мобильный телефон.
Добавим, что два года назад был застрелен в своем доме при попытке ограбления старший брат боксера Рафаэль Чавес Гонсалес. Один из грабителей был вооружен и потребовал денег. Чавес выполнил требования злоумышленников, но когда те запросили большую сумму, оказал им сопротивление и был застрелен.
Отметим, что за свою карьеру Хулио Сезар Чавес провел на профессиональном ринге 115 поединков, из которых 107 выиграл (86 из них — нокаутом) и потерпел шесть поражений (еще в двух случаях была зафиксирована ничья). Свой последний бой мексиканец провел в сентябре 2005 года, проиграв техническим нокаутом в пятом раунде американцу Гроверу Уайли.
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Фото Getty Images
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