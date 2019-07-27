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Происшествия

Наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео

22:24 27 июля 2019 25
Кража наличных
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве поймали очередного наглого вора, додумавшегося обворовать… студию детских танцев. Инцидент произошел по улице Маршала Малиновского, 24/10.

Мужчина вошел в студию, заявив, что хочет записать на занятия своего ребенка, а чтобы убедиться в том, что детям нравится, попросился посидеть и посмотреть на занятия.

В итоге, пока шла тренировка, он «обчистил» кассу, пожал руку руководителю и… ушел.

Авторы видео, опубликованного в паблике Киев Оперативный, просят помочь в поимке злоумышленника.

Напомним, в Киеве разыскивают мужчину, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. А в столичном «Глобусе» девушка «на камеру» украла блузку в отделе женской одежды.

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