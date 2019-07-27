- 22:50 Пьяный водитель влетел в авто волонтера под Ивано-Франковском: детали и фото с места ДТП
- 22:24 Наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео
- 21:55 Полиция продолжает "зачистку" Москвы, оппозиция зовет на новую акцию протеста 3 августа
- 21:05 Знаменитый голливудский кинорежиссер прилетел в Киев присмотреть места для съемок
- 20:26 Уилл Смит и Гай Ричи впервые вошли в "клуб миллиардеров"
- 20:23 Ситуация вышла из-под контроля: в России лесными пожарами охвачены уже 3 миллиона гектаров, но их не тушат
- 20:00 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 19:58 Туристов "кинули" на 4 миллиона: первые подробности новой масштабной аферы в Киеве
- 19:42 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
- 19:34 МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей
- 19:34 С пистолетом у головы: легендарный боксер подвергся дерзкому ограблению
- 19:06 «Динамо» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины
Наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео
В Киеве поймали очередного наглого вора, додумавшегося обворовать… студию детских танцев. Инцидент произошел по улице Маршала Малиновского, 24/10.
Мужчина вошел в студию, заявив, что хочет записать на занятия своего ребенка, а чтобы убедиться в том, что детям нравится, попросился посидеть и посмотреть на занятия.
В итоге, пока шла тренировка, он «обчистил» кассу, пожал руку руководителю и… ушел.
Авторы видео, опубликованного в паблике Киев Оперативный, просят помочь в поимке злоумышленника.
Напомним, в Киеве разыскивают мужчину, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. А в столичном «Глобусе» девушка «на камеру» украла блузку в отделе женской одежды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!