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Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве
В Киеве разыскивают мужчину, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. Видео кражи опубликовал ресурс «Киев Оперативный». Ранее видеокамеры зафиксировали, как в столичном «Глобусе» девушка украла блузку в отделе женской одежды.
«Человек, который на видео, украл сумки из магазина в ТЦ „Гулливер“. Просматривая камеры, выяснилось, что в общей сложности он украл 8 сумок и одежду из трех магазинов.
Может, кто узнает?», — подпись под видео.
На ролике видно, как мужчина, осматриваясь, в магазине сумок берет несколько из них и перекладывает в свой пакет.
В комментариях один из пользователей утверждает, что именно этот мужчина был избит за попытку украсть точно также в ТЦ OceanPlaza. Охрана просто вывела его из ТРЦ. Другой пользователь пишет, что такая «болезнь» лечится «ударами по печени и сломанными руками».
«ФАКТЫ» писали о наглом воре, который украл мобильный телефон у отвернувшегося от него продавца в OceanPlaza. А также о том, как в столице молодая женщина подбила на кражу свою дочь. Видео, как они вместе шарили по карманам задремавшего пьяного мужчины, снял случайный свидетель, который и спугнул воровку.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.