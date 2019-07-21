Происшествия

Обчистил три магазина: в сети показали видео с наглым вором, орудующим в Киеве

В Киеве разыскивают мужчину, который прямо под камерами видеонаблюдения украл в магазинах торгово-развлекательного центра «Гулливер» 8 сумок и одежду. Видео кражи опубликовал ресурс «Киев Оперативный». Ранее видеокамеры зафиксировали, как в столичном «Глобусе» девушка украла блузку в отделе женской одежды.

«Человек, который на видео, украл сумки из магазина в ТЦ „Гулливер“. Просматривая камеры, выяснилось, что в общей сложности он украл 8 сумок и одежду из трех магазинов.

Может, кто узнает?», — подпись под видео.

На ролике видно, как мужчина, осматриваясь, в магазине сумок берет несколько из них и перекладывает в свой пакет.

В комментариях один из пользователей утверждает, что именно этот мужчина был избит за попытку украсть точно также в ТЦ OceanPlaza. Охрана просто вывела его из ТРЦ. Другой пользователь пишет, что такая «болезнь» лечится «ударами по печени и сломанными руками».

«ФАКТЫ» писали о наглом воре, который украл мобильный телефон у отвернувшегося от него продавца в OceanPlaza. А также о том, как в столице молодая женщина подбила на кражу свою дочь. Видео, как они вместе шарили по карманам задремавшего пьяного мужчины, снял случайный свидетель, который и спугнул воровку.

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