Происшествия

Пьяный водитель влетел в авто волонтера под Ивано-Франковском: детали и фото с места ДТП

На Прикарпатье в результате «пьяного» ДТП серьезно пострадала молодая пара, в Mercedes которых въехал неизвестный водитель на Ford Mondeo. Он с места аварии скрылся, бросив своих жертв в беспомощном состоянии. Ранее в Ровенской области пьяный водитель устроил тройное ДТП.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, ДТП произошло в ночь на 27 июля на автодороге Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга».

Согласно предварительным выводам, виновник спровоцировал аварию из-за невнимательности (впоследствии оказалось, что он был пьян — «Драгер» показал 1,25 промилле алкоголя, и это уже через несколько часов после инцидента).

Полиция опубликовала фото с места ДТП.

По предварительным данным, за рулем Mercedes находился известный волонтер.

Авто с пострадавшими

Нарушитель бросил автомобиль с сбежал

Пострадавшая в ДТП волонтер Евгения Серая уточнила, что в ДТП пострадали три человека, у одного из них открылось кровотечение.

Напомним, в Харькове ДТП устроили патрульные — они сбили ребенка на пешеходном переходе. А в Болгарии в ДТП попал автобус с туристами из Украины.

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