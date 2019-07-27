- 00:01 День равноапостольного Владимира и крещения Руси: о чем просить святого
- 27.07 23:24 До поезда оставалось 50 метров: на Днепропетровщине полицейский успел спасти девушку-самоубийцу
- 27.07 22:50 Пьяный водитель влетел в авто волонтера под Ивано-Франковском: детали и фото с места ДТП
- 27.07 22:24 Наглый вор дерзко обворовал студию детских танцев в Киеве: момент попал на видео
- 27.07 21:55 Полиция продолжает "зачистку" Москвы, оппозиция зовет на новую акцию протеста 3 августа
- 27.07 21:05 Знаменитый голливудский кинорежиссер прилетел в Киев присмотреть места для съемок
- 27.07 20:26 Уилл Смит и Гай Ричи впервые вошли в "клуб миллиардеров"
- 27.07 20:23 Ситуация вышла из-под контроля: в России лесными пожарами охвачены уже 3 миллиона гектаров, но их не тушат
- 27.07 20:00 «Динамо» – «Шахтер»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 27.07 19:58 Туристов "кинули" на 4 миллиона: первые подробности новой масштабной аферы в Киеве
- 27.07 19:42 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
- 27.07 19:34 МВД начало служебное расследование скандала с генералом Глуховерей
Пьяный водитель влетел в авто волонтера под Ивано-Франковском: детали и фото с места ДТП
На Прикарпатье в результате «пьяного» ДТП серьезно пострадала молодая пара, в Mercedes которых въехал неизвестный водитель на Ford Mondeo. Он с места аварии скрылся, бросив своих жертв в беспомощном состоянии. Ранее в Ровенской области пьяный водитель устроил тройное ДТП.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, ДТП произошло в ночь на 27 июля на автодороге Н-10 сообщением «Стрый-Черновцы-Мамалыга».
Согласно предварительным выводам, виновник спровоцировал аварию из-за невнимательности (впоследствии оказалось, что он был пьян — «Драгер» показал 1,25 промилле алкоголя, и это уже через несколько часов после инцидента).
Полиция опубликовала фото с места ДТП.
По предварительным данным, за рулем Mercedes находился известный волонтер.
Авто с пострадавшими
Нарушитель бросил автомобиль с сбежал
Пострадавшая в ДТП волонтер Евгения Серая уточнила, что в ДТП пострадали три человека, у одного из них открылось кровотечение.
Напомним, в Харькове ДТП устроили патрульные — они сбили ребенка на пешеходном переходе. А в Болгарии в ДТП попал автобус с туристами из Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.