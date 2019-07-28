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Украина

Крестный ход ПЦУ: центр Киева закрыли для транспорта (видеотрансляция)

7:52 28 июля 2019 856
В центре Киева из-за крестного хода ограничат движение транспорта: какие улицы будут проблемными
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 28 июля состоится Крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), который станет первым после получения автокефалии. Празднование начнется в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе. Проведет службу митрополит ПЦУ Епифаний.

С 10:30 паломники пройдут Крестным ходом от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру по такому маршруту: Софийский Собор — Владимирский проезд — улица Трехсвятительская — парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.

Для киевлян Крестный ход обернется новыми ограничениями движения транспорта. В полиции Киева опубликовали карту объезда.

Отмечается, что некоторые улицы перекрыты уже с 6:00 28 июля.

Во время Крестного хода по Киеву пронесут православные святыни — мощи апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Их передачу ПЦУ по случаю празднования Крещения Руси благословил Вселенский патриарх Варфоломей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как изменится работа наземного транспорта и как организован объезд маршрута, по которому будут двигаться паломники.

Напомним, 27 июля собственный Крестный ход в Киеве провела Украинская православная церковь Московского патриархата.

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