- 12:05 Умер известный российский журналист, один из основателей НТВ
- 11:29 30 июля дожди накроют почти всю Украину: синоптики рассказали о погоде в последние дни месяца
- 11:11 Десятки людей получили травмы во время концерта в знаменитом немецком замке
- 10:44 Первый крестный ход ПЦУ: прямая трансляция
- 10:23 В Запорожской области ищут бандитов с автоматами, отобравших у фермера драгоценности на полмиллиона гривен
- 10:20 Никто не заставит нас отречься от великого наследия князя Владимира, — Порошенко
- 09:59 Трагедия на популярном курорте: в Херсонской области 21-летний парень сорвался с колеса обозрения
- 09:32 До 25 гривен и ниже: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара на следующей неделе
- 09:13 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 09:06 Султан из "ДНР": фото боевика озадачило соцсети
- 09:04 Не ищите медицинских советов в интернете: Супрун дала важную рекомендацию пользователям сети
- 08:49 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
Крестный ход ПЦУ: центр Киева закрыли для транспорта (видеотрансляция)
В Киеве 28 июля состоится Крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), который станет первым после получения автокефалии. Празднование начнется в 08:30 с Божественной литургии в Софийском соборе. Проведет службу митрополит ПЦУ Епифаний.
С 10:30 паломники пройдут Крестным ходом от храма Софии Киевской до памятника князю Владимиру по такому маршруту: Софийский Собор — Владимирский проезд — улица Трехсвятительская — парк Владимирская горка. Шествие завершится молебном у памятника Владимиру Крестителю.
Для киевлян Крестный ход обернется новыми ограничениями движения транспорта. В полиции Киева опубликовали карту объезда.
Отмечается, что некоторые улицы перекрыты уже с 6:00 28 июля.
Во время Крестного хода по Киеву пронесут православные святыни — мощи апостола Андрея Первозванного, части Древа Креста Господнего и освященной воды Влахерненского храма Богородицы. Их передачу ПЦУ по случаю празднования Крещения Руси благословил Вселенский патриарх Варфоломей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, как изменится работа наземного транспорта и как организован объезд маршрута, по которому будут двигаться паломники.
Напомним, 27 июля собственный Крестный ход в Киеве провела Украинская православная церковь Московского патриархата.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?