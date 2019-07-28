Украина

С Украиной в сердце: покидающая должность посол Франции записала трогательное послание на украинском языке (видео)

Посол Франции Изабель Дюмон трогательно попрощалась с украинцами — она покидает нашу страну после завершения четырехлетней миссии во главе дипломатического представительства Франции в Украине. Напомним, в эти же дни готовится к завершению дипломатической миссии посол США в Украине Валерий Чалый.

«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення», — сказала она по-украински.

Видео дипломат выложила в свой Twitter.

По ее словам, для нее четыре года в Украине прошли очень быстро и были насыщенными работой, впечатлениями, встречами.

«Поверьте, для меня это были незабываемые годы», — сказала Дюмон, признавшись, что Украина навсегда останется в ее душе и сердце.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о массовой ротации украинского дипломатического корпуса, которое произошло после 19 июля.



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