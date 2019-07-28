- 12:05 Умер известный российский журналист, один из основателей НТВ
- 11:29 30 июля дожди накроют почти всю Украину: синоптики рассказали о погоде в последние дни месяца
- 11:11 Десятки людей получили травмы во время концерта в знаменитом немецком замке
- 10:44 Первый крестный ход ПЦУ: прямая трансляция
- 10:23 В Запорожской области ищут бандитов с автоматами, отобравших у фермера драгоценности на полмиллиона гривен
- 10:20 Никто не заставит нас отречься от великого наследия князя Владимира, — Порошенко
- 09:59 Трагедия на популярном курорте: в Херсонской области 21-летний парень сорвался с колеса обозрения
- 09:32 До 25 гривен и ниже: эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара на следующей неделе
- 09:13 «Динамо» – «Шахтер»: где смотреть онлайн битву за Суперкубок Украины
- 09:06 Султан из "ДНР": фото боевика озадачило соцсети
- 09:04 Не ищите медицинских советов в интернете: Супрун дала важную рекомендацию пользователям сети
- 08:49 Овнов ждёт бурный роман, а Тельцы увеличат свои доходы: гороскоп для всех знаков Зодиака на август
С Украиной в сердце: покидающая должность посол Франции записала трогательное послание на украинском языке (видео)
Посол Франции Изабель Дюмон трогательно попрощалась с украинцами — она покидает нашу страну после завершения четырехлетней миссии во главе дипломатического представительства Франции в Украине. Напомним, в эти же дни готовится к завершению дипломатической миссии посол США в Украине Валерий Чалый.
«Дорогі друзі, прийшов час для мене сказати всім вам: «До побачення», — сказала она по-украински.
Видео дипломат выложила в свой Twitter.
По ее словам, для нее четыре года в Украине прошли очень быстро и были насыщенными работой, впечатлениями, встречами.
«Поверьте, для меня это были незабываемые годы», — сказала Дюмон, признавшись, что Украина навсегда останется в ее душе и сердце.
До побачення ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 27 июля 2019 г.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о массовой ротации украинского дипломатического корпуса, которое произошло после 19 июля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?