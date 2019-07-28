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Никто не заставит нас отречься от великого наследия князя Владимира, — Порошенко (видео)
Единство и духовная сила — это самое сильное оружие украинского народа в борьбе за независимость. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил в своем видеообращении по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.
«В Украине на наших глазах создана важная традиция. 28 июля народ и государство чествуют Святого равноапостольного князя Владимира Великого. В этот день мы вспоминаем величие его поступка — Крещение нашего народа, принятое от Константинопольской Матери-Церкви 1031 год назад. Крещение стало принятием Украины в семью европейских народов. И я искренне поздравляю всех украинцев с праздником!
Наше порабощение Москвой началось с порабощения нашей Церкви, с переписывания истории, с уничтожения церковных книг на украинском языке и запрета нашего языка в богослужении. Чужая церковь на службе чужой империи обусловила потерю духовных ориентиров многими украинцами. А это обернулось и утратой государственности, и общественными раздорами.
Над исцелением разделенностей, над укреплением духовной независимости мы неустанно работали пять лет. Потому единство и духовная сила украинского народа стали нашим самым сильным оружием в преодолении российской агрессии, угрожающей свободе и независимости Украины.
Единство и героизм украинцев показали силу украинского государства. Господь услышал искреннюю молитву православной общины. Дух Святой вдохновил Вселенского Патриарха Варфоломея и Синод Константинопольской Церкви на историческое решение — предоставить Томос Православной Церкви Украины. Так мы вернули истинный смысл крещения Владимира. Так в созвездии православных церквей мира засияла звезда автокефальной поместной Православной Церкви Украины.
И так же, как мы защищаем и укрепляем нашу государственную независимость, мы будем защищать и укреплять нашу духовную независимость. Мы будем поддерживать Православную Церковь Украина, защищать ее от нападок реваншистов, помогать ее единению с мировым православием, братскому диалогу со всеми Церквами, которые видят свои истоки во Владимировом Крещении.
Украина вернула себе великое наследие Владимира Великого, крестителя Киевской Руси-Украины. И никто не заставит нас от него отречься", — подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, сегодня в Киеве в честь 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины состоится Крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ), который станет первым после получения автокефалии.
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