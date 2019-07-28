- 17:48 Путин и девочка: хозяина Кремля снова заподозрили в нездоровой любви к детям
- 17:03 MOZGI Потапа взорвали Скадовск
- 16:53 29 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит нефролог Оксана Коршевнюк
- 16:46 Крупная авария на химкомбинате в Запорожье: спасателям удалось предотвратить экологическую катастрофу
- 16:10 Генеральский скандал: Глуховеря впервые публично отреагировал на критику в его адрес
- 15:33 Боевики "ДНР" решили создать ЧВК для разгона акций протеста
- 15:15 "Слуг народа" собрали в Трускавце на тренинг: мест в самых дорогих гостиницах города больше нет
- 15:02 Умираю от желания родить ребенка, — возлюбленная Леонардо Ди Каприо Камила Морроне
- 14:50 В единстве наше будущее: в годовщину крещения Руси-Украины Зеленский призвал глав церквей к примирению
- 14:23 Жена известного украинского режиссера пострадала во время акции протеста в Москве
- 14:15 Тарас Шевченко из-за ареста не смог преподавать в Киевском университете, который был открыт 185 лет назад
- 13:50 В Москве госпитализировали арестованного Навального
Путин и девочка: хозяина Кремля снова заподозрили в нездоровой любви к детям (видео)
Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою странную любовь к маленьким детям.
Это ярко видно по видео, которое разместил в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а также Russia Today.
«Ну как вам? Понравилось? Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург», — подписал он под роликом.
На видео видно, как Путин сначала подошел к семье с двумя мальчикам, на плечи которых положил руки во время разговора. После этого он подошел к мужчине, который держал маленькую девочку на плече. Президент РФ после короткой реплики похлопал ребенка по попе.
В комментариях бурно отреагировали на показной парад и странную любовь Путина к маленьким мальчикам.
«Почему х… йло все время тянет свои пакши к маленьким мальчикам», — написал один из пользователей.
«Им жить негде, а он их спрашивает про го… опарад. щенка пусть еще подарит, старый маразматик», — возмутился второй.
«Совсем пиз. ец… Володя обос. анец принял парад. Рейтинг ниже плинтуса, уважения ноль», — добавил третий.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети показали видео, на котором маленькая девочка разрыдалась из-за того, что Путин пытался к ней прикоснуться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!