Мир

Путин и девочка: хозяина Кремля снова заподозрили в нездоровой любви к детям (видео)

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою странную любовь к маленьким детям.

Это ярко видно по видео, которое разместил в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а также Russia Today.

«Ну как вам? Понравилось? Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург», — подписал он под роликом.

На видео видно, как Путин сначала подошел к семье с двумя мальчикам, на плечи которых положил руки во время разговора. После этого он подошел к мужчине, который держал маленькую девочку на плече. Президент РФ после короткой реплики похлопал ребенка по попе.

В комментариях бурно отреагировали на показной парад и странную любовь Путина к маленьким мальчикам.

«Почему х… йло все время тянет свои пакши к маленьким мальчикам», — написал один из пользователей.

«Им жить негде, а он их спрашивает про го… опарад. щенка пусть еще подарит, старый маразматик», — возмутился второй.

«Совсем пиз. ец… Володя обос. анец принял парад. Рейтинг ниже плинтуса, уважения ноль», — добавил третий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сети показали видео, на котором маленькая девочка разрыдалась из-за того, что Путин пытался к ней прикоснуться.

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