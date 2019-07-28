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Героя АТО Михаила Бондаря незаконно пытаются лишить депутатского мандата, — «Европейская Солидарность»
Решение Львовского административного суда о совершенно безосновательном пересчете голосов в 119-м избирательном округе — это дерзкая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий баллотировался в Верховную Раду от партии «Слуга народа». Об этом сообщила пресс-служба партии «Европейская Солидарность».
В заявлении партия подчёркивает, что ни в день голосования, ни позже не было зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов.
«Европейская Солидарность» напоминает, что обеспечение проведения честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей новоизбранного власти, — так как это было обеспечено во время президентских выборов в 2014-м и 2019-м годах, а также во время парламентских выборов в 2014-м году.
«В Украину возвращаются „избирательные традиции“ эпохи Януковича, когда грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется из-за решения подконтрольных судов», — говорится в заявлении партии.
Партия обратилась с требованием к власти дать правовую оценку происходящему: «Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов — дать правовую оценку действиям политических рейдеров».
Как писали «ФАКТЫ», в Верховной Раде девятого созыва депутатский состав серьезно обновится — переизбраться смогли 82 парламентария, 342 — новички в политике.
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