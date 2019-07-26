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Украина

Люди без высшего образования и десятки безработных: активисты составили "портрет" новой Рады

15:12 26 июля 2019 459
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде девятого созыва, итоги выборов в которую подводит Центризбирком, депутатский состав серьезно обновится — переизбраться смогли 82 парламентария, 342 — новички в политике.

Об этом свидетельствую данные исследований, проведенных «Опорой». Сообщается, что 30 человек на момент избрания были безработными, что на 5 человек меньше, чем в предыдущем созыве. У 411 депутатов высшее образование, у 9 — среднее специальное. Еще четверо со средним общим образованием.

Читайте также: «Слуги народа»: кто прошел в Раду по партийному списку.

Большинство из избранных в Раду — киевляне (182 человека). На втором месте — Киевская область (26 человек), на третьем — Харьковская (24 человека). Также в парламент попали трое жителей Луганской области и один из Крыма.

Материал «Вечные депутаты» проиграли ноунеймам: названы самые интересные факты про новую Раду" читайте на сайте «ФАКТОВ».

Также читайте «Оппозиционная платформа — За життя»: кто прошел в Раду по спискам партии" и «Голос»: кто прошел по списку партии в Раду".

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